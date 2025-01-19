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Более 150 атлетов приняли участие в забегах в манеже «Первая дорожка». Соревнования прошли в Туле 19 января

19 января в Туле прошли забеги «Первая дорожка» на дистанциях 60 м, 200 м, 1500 м и 3000 м. Соревнования состоялись в новом спортивном комплексе «Тулица».

Результаты победителей и призеров:

3000 м, мужчины

  1. Дмитрий Тихонов – 8:51,61

  2. Андрей Студенников – 8:52,57

  3. Алексей Пуганов – 8:53,21

3000 м, женщины

  1. Дарья Шабунина – 9:39,23

  2. Ирина Леонова – 10:06,51

  3. Мария Дорохова – 13:03,17

1500 м, мужчины

  1. Дмитрий Лопатин – 4:27,41

  2. Алексей Шишков – 4:28,70

  3. Иннокентий Пешков – 4:33,88

1500 м, женщины

  1. Екатерина Шабунина – 4:48,28

  2. Анастасия Терехова – 5:17,51

  3. Наталья Кициловская – 5:31,24

200 м, мужчины

  1. Валерий Кружков – 23,09

  2. Максим Моисеев – 23,44

  3. Алексей Кузовников – 23,96

200 м, женщины

  1. Валентина Кудинова – 26,19

  2. Мария Бульчук – 27,20

  3. Екатерина Конова – 31,17

60 м, мужчины

  1. Семен Синичкин – 7,34

  2. Владимир Кириллов – 7,39

  3. Максим Моисеев – 7,41

60 м, женщины

  1. Мария Бульчук – 8,24

  2. Алина Страшкова – 9,10

  3. Екатерина Алехнович – 9,31

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
любительский спорт
Забег
Бег
Календарь стартов
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