Более 150 атлетов приняли участие в забегах в манеже «Первая дорожка». Соревнования прошли в Туле 19 января

19 января в Туле прошли забеги «Первая дорожка» на дистанциях 60 м, 200 м, 1500 м и 3000 м. Соревнования состоялись в новом спортивном комплексе «Тулица».

Результаты победителей и призеров:

3000 м, мужчины

Дмитрий Тихонов – 8:51,61 Андрей Студенников – 8:52,57 Алексей Пуганов – 8:53,21

3000 м, женщины

Дарья Шабунина – 9:39,23 Ирина Леонова – 10:06,51 Мария Дорохова – 13:03,17

1500 м, мужчины

Дмитрий Лопатин – 4:27,41 Алексей Шишков – 4:28,70 Иннокентий Пешков – 4:33,88

1500 м, женщины

Екатерина Шабунина – 4:48,28 Анастасия Терехова – 5:17,51 Наталья Кициловская – 5:31,24

200 м, мужчины

Валерий Кружков – 23,09 Максим Моисеев – 23,44 Алексей Кузовников – 23,96

200 м, женщины

Валентина Кудинова – 26,19 Мария Бульчук – 27,20 Екатерина Конова – 31,17

60 м, мужчины

Семен Синичкин – 7,34 Владимир Кириллов – 7,39 Максим Моисеев – 7,41

60 м, женщины

Мария Бульчук – 8,24 Алина Страшкова – 9,10 Екатерина Алехнович – 9,31

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .