Более 150 атлетов приняли участие в забегах в манеже «Первая дорожка». Соревнования прошли в Туле 19 января
19 января в Туле прошли забеги «Первая дорожка» на дистанциях 60 м, 200 м, 1500 м и 3000 м. Соревнования состоялись в новом спортивном комплексе «Тулица».
Результаты победителей и призеров:
3000 м, мужчины
Дмитрий Тихонов – 8:51,61
Андрей Студенников – 8:52,57
Алексей Пуганов – 8:53,21
3000 м, женщины
Дарья Шабунина – 9:39,23
Ирина Леонова – 10:06,51
Мария Дорохова – 13:03,17
1500 м, мужчины
Дмитрий Лопатин – 4:27,41
Алексей Шишков – 4:28,70
Иннокентий Пешков – 4:33,88
1500 м, женщины
Екатерина Шабунина – 4:48,28
Анастасия Терехова – 5:17,51
Наталья Кициловская – 5:31,24
200 м, мужчины
Валерий Кружков – 23,09
Максим Моисеев – 23,44
Алексей Кузовников – 23,96
200 м, женщины
Валентина Кудинова – 26,19
Мария Бульчук – 27,20
Екатерина Конова – 31,17
60 м, мужчины
Семен Синичкин – 7,34
Владимир Кириллов – 7,39
Максим Моисеев – 7,41
60 м, женщины
Мария Бульчук – 8,24
Алина Страшкова – 9,10
Екатерина Алехнович – 9,31
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий