Результаты заплыва X-WATERS Nuclear 2024

28 сентября в Десногорске (Смоленская область) прошел заплыв на дистанциях 10 км, 5 км, 3 км, 1 км, 500 м, 1 миля (1,8 км). Участники соревновались в водохранилище рядом со Смоленской АЭС.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

Геннадий Бынин – 2:40:39 Аркадий Выходцев – 2:48:32 Сергей Митакович – 2:58:07

10 км, женщины

Юлия Шрамко – 3:16:04 Галина Михайлова – 3:54:45 Мария Сергеева-Светицкая – 3:59:22

5 км, мужчины

Иван Аксенов – 37:49 Владимир Гусев – 40:57 Валерий Коваленко – 44:59

5 км, женщины

Александра Корнейчук – 49:55 Елена Сидоркова – 51:37 Любовь Романова – 51:59

3 км, мужчины

Денис Гладченко – 42:52 Михаил Жидков – 43:05 Руслан Зайнутдинов – 43:31

3 км, женщины

Александра Романенкова – 46:55 Екатерина Вдовина – 50:11 Ирина Николаева – 55:52

1 км, мужчины

Владимир Гусев – 10:20 Руслан Зайнутдинов – 10:41 Виссарион Шалыгин – 10:59

1 км, женщины

Ольга Лебедева – 12:03 Наиля Дьянова – 12:29 Елизавета Грякалова – 14:02

500 м, мужчины

Артем Кудинов – 6:03 Руслан Алборов – 6:26 Михаил Жидков – 6:44

500 м, женщины

Анастасия Тарачила – 6:54 Кристина Казимова – 7:40 Татьяна Комарова – 7:53

1 миля (1,8 км), мужчины

Валентин Скляров – 19:44 Сергей Сафонов – 21:02 Феликс Фирсов – 21:46

1 миля (1,8 км), женщины

Дарья Зинина – 23:07 Кристина Казимова – 23:17 Татьяна Комарова – 23:37

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .