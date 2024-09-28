Результаты заплыва X-WATERS Nuclear 2024
28 сентября в Десногорске (Смоленская область) прошел заплыв на дистанциях 10 км, 5 км, 3 км, 1 км, 500 м, 1 миля (1,8 км). Участники соревновались в водохранилище рядом со Смоленской АЭС.
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
Геннадий Бынин – 2:40:39
Аркадий Выходцев – 2:48:32
Сергей Митакович – 2:58:07
10 км, женщины
Юлия Шрамко – 3:16:04
Галина Михайлова – 3:54:45
Мария Сергеева-Светицкая – 3:59:22
5 км, мужчины
Иван Аксенов – 37:49
Владимир Гусев – 40:57
Валерий Коваленко – 44:59
5 км, женщины
Александра Корнейчук – 49:55
Елена Сидоркова – 51:37
Любовь Романова – 51:59
3 км, мужчины
Денис Гладченко – 42:52
Михаил Жидков – 43:05
Руслан Зайнутдинов – 43:31
3 км, женщины
Александра Романенкова – 46:55
Екатерина Вдовина – 50:11
Ирина Николаева – 55:52
1 км, мужчины
Владимир Гусев – 10:20
Руслан Зайнутдинов – 10:41
Виссарион Шалыгин – 10:59
1 км, женщины
Ольга Лебедева – 12:03
Наиля Дьянова – 12:29
Елизавета Грякалова – 14:02
500 м, мужчины
Артем Кудинов – 6:03
Руслан Алборов – 6:26
Михаил Жидков – 6:44
500 м, женщины
Анастасия Тарачила – 6:54
Кристина Казимова – 7:40
Татьяна Комарова – 7:53
1 миля (1,8 км), мужчины
Валентин Скляров – 19:44
Сергей Сафонов – 21:02
Феликс Фирсов – 21:46
1 миля (1,8 км), женщины
Дарья Зинина – 23:07
Кристина Казимова – 23:17
Татьяна Комарова – 23:37
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.
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