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Результаты заплыва X-WATERS Nuclear 2024

28 сентября в Десногорске (Смоленская область) прошел заплыв на дистанциях 10 км, 5 км, 3 км, 1 км, 500 м, 1 миля (1,8 км). Участники соревновались в водохранилище рядом со Смоленской АЭС.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Геннадий Бынин – 2:40:39

  2. Аркадий Выходцев – 2:48:32

  3. Сергей Митакович – 2:58:07

10 км, женщины

  1. Юлия Шрамко – 3:16:04

  2. Галина Михайлова – 3:54:45

  3. Мария Сергеева-Светицкая – 3:59:22

5 км, мужчины

  1. Иван Аксенов – 37:49

  2. Владимир Гусев – 40:57

  3. Валерий Коваленко – 44:59

5 км, женщины

  1. Александра Корнейчук – 49:55

  2. Елена Сидоркова – 51:37

  3. Любовь Романова – 51:59

3 км, мужчины

  1. Денис Гладченко – 42:52

  2. Михаил Жидков – 43:05

  3. Руслан Зайнутдинов – 43:31

3 км, женщины

  1. Александра Романенкова – 46:55

  2. Екатерина Вдовина – 50:11

  3. Ирина Николаева – 55:52

1 км, мужчины

  1. Владимир Гусев – 10:20

  2. Руслан Зайнутдинов – 10:41

  3. Виссарион Шалыгин – 10:59

1 км, женщины

  1. Ольга Лебедева – 12:03

  2. Наиля Дьянова – 12:29

  3. Елизавета Грякалова – 14:02

500 м, мужчины

  1. Артем Кудинов – 6:03

  2. Руслан Алборов – 6:26

  3. Михаил Жидков – 6:44

500 м, женщины

  1. Анастасия Тарачила – 6:54

  2. Кристина Казимова – 7:40

  3. Татьяна Комарова – 7:53

1 миля (1,8 км), мужчины

  1. Валентин Скляров – 19:44

  2. Сергей Сафонов – 21:02

  3. Феликс Фирсов – 21:46

1 миля (1,8 км), женщины

  1. Дарья Зинина – 23:07

  2. Кристина Казимова – 23:17

  3. Татьяна Комарова – 23:37

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
плавание
любительский спорт
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