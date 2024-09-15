Результаты заплыва X-WATERS VLADIVOSTOK 2024

14 и 15 сентября на острове Русский во Владивостоке прошел заплыв серии X-WATERS. Участники соревновались на дистанциях 10 км, 5 км, 2000 м,1200 м, 4,7 км (участники плыли из Владивостока в Калининград).

Участники стартовали на пляже Юбилейный в центре Владивостока, плыли в проливе Босфор Восточный, финишировали в бухте Аякс.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

Илья Ивашкин – 2:54:53 Никита Трофимов – 3:01:28 Евгений Швец – 3:08:56

10 км, женщины

Анастасия Колпакова – 3:36:09 Анастасия Парсон – 4:25:42 Ирина Могильникова – 4:42:11

5 км, мужчины

Илья Ивашкин – 1:03:21 Роман Дубовой – 1:04:57 Аркадий Выходцев – 1:06:44

5 км, женщины

Наталья Николаева – 1:14:43 Светлана Колпакова – 1:21:56 Анастасия Афонина – 1:24:26

4,7 км, мужчины

Андрей Ушаков – 1:05:44 Александр Жариков – 1:19:37 Алексей Коротченко – 1:27:26

4,7 км, женщины

Ульяна Лябухина – 1:22:56 Ирина Бурханова – 1:22:57 Анастасия Вагнер – 1:42:08

2000 м, мужчины

Аркадий Выходцев – 31:47 Евгений Швец – 32:11 Александр Агевнин – 38:38

2000 м, женщины

Александра Перепелица – 32:39 Елена Борщевская – 38:50 Ирина Бурханова – 41:19

1200 м, мужчины

Азат Ахметов – 20:16 Александр Агевнин – 20:35 Василий Долгань – 21:22

1200 м, женщины

Светлана Либанова – 24:35 Анита Стеклова – 25:50 Анна Варыгина – 25:54

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .