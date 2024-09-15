Результаты заплыва X-WATERS VLADIVOSTOK 2024
14 и 15 сентября на острове Русский во Владивостоке прошел заплыв серии X-WATERS. Участники соревновались на дистанциях 10 км, 5 км, 2000 м,1200 м, 4,7 км (участники плыли из Владивостока в Калининград).
Участники стартовали на пляже Юбилейный в центре Владивостока, плыли в проливе Босфор Восточный, финишировали в бухте Аякс.
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
Илья Ивашкин – 2:54:53
Никита Трофимов – 3:01:28
Евгений Швец – 3:08:56
10 км, женщины
Анастасия Колпакова – 3:36:09
Анастасия Парсон – 4:25:42
Ирина Могильникова – 4:42:11
5 км, мужчины
Илья Ивашкин – 1:03:21
Роман Дубовой – 1:04:57
Аркадий Выходцев – 1:06:44
5 км, женщины
Наталья Николаева – 1:14:43
Светлана Колпакова – 1:21:56
Анастасия Афонина – 1:24:26
4,7 км, мужчины
Андрей Ушаков – 1:05:44
Александр Жариков – 1:19:37
Алексей Коротченко – 1:27:26
4,7 км, женщины
Ульяна Лябухина – 1:22:56
Ирина Бурханова – 1:22:57
Анастасия Вагнер – 1:42:08
2000 м, мужчины
Аркадий Выходцев – 31:47
Евгений Швец – 32:11
Александр Агевнин – 38:38
2000 м, женщины
Александра Перепелица – 32:39
Елена Борщевская – 38:50
Ирина Бурханова – 41:19
1200 м, мужчины
Азат Ахметов – 20:16
Александр Агевнин – 20:35
Василий Долгань – 21:22
1200 м, женщины
Светлана Либанова – 24:35
Анита Стеклова – 25:50
Анна Варыгина – 25:54
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.
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