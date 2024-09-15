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Результаты заплыва X-WATERS VLADIVOSTOK 2024

14 и 15 сентября на острове Русский во Владивостоке прошел заплыв серии X-WATERS. Участники соревновались на дистанциях 10 км, 5 км, 2000 м,1200 м, 4,7 км (участники плыли из Владивостока в Калининград).

Участники стартовали на пляже Юбилейный в центре Владивостока, плыли в проливе Босфор Восточный, финишировали в бухте Аякс.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Илья Ивашкин – 2:54:53

  2. Никита Трофимов – 3:01:28

  3. Евгений Швец – 3:08:56

10 км, женщины

  1. Анастасия Колпакова – 3:36:09

  2. Анастасия Парсон – 4:25:42

  3. Ирина Могильникова – 4:42:11

5 км, мужчины

  1. Илья Ивашкин – 1:03:21

  2. Роман Дубовой – 1:04:57

  3. Аркадий Выходцев – 1:06:44

5 км, женщины

  1. Наталья Николаева – 1:14:43

  2. Светлана Колпакова – 1:21:56

  3. Анастасия Афонина – 1:24:26

4,7 км, мужчины

  1. Андрей Ушаков – 1:05:44

  2. Александр Жариков – 1:19:37

  3. Алексей Коротченко – 1:27:26

4,7 км, женщины

  1. Ульяна Лябухина – 1:22:56

  2. Ирина Бурханова – 1:22:57

  3. Анастасия Вагнер – 1:42:08

2000 м, мужчины

  1. Аркадий Выходцев – 31:47

  2. Евгений Швец – 32:11

  3. Александр Агевнин – 38:38

2000 м, женщины

  1. Александра Перепелица – 32:39

  2. Елена Борщевская – 38:50

  3. Ирина Бурханова – 41:19

1200 м, мужчины

  1. Азат Ахметов – 20:16

  2. Александр Агевнин – 20:35

  3. Василий Долгань – 21:22

1200 м, женщины

  1. Светлана Либанова – 24:35

  2. Анита Стеклова – 25:50

  3. Анна Варыгина – 25:54

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
плавание
Андрей Ушаков
Роман Дубовой
любительский спорт
Календарь стартов
Анастасия Колпакова
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