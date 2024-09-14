Результаты заплыва «Swimcup Сулак 2024», прошедшего 14 сентября в Республике Дагестан

14 сентября по реке Сулак в Республике Дагестан прошел заплыв серии Swimcup на дистанции 3000 метров. На забег было допущено 60 человек, все участники плыли в гидрокостюмах.

Бронзовым призером стал Сергей Сусметов – тренер и мастер спорта по триатлону. Среди женщин победительницей стала мастер спорта по плаванию Анастасия Ежова. Серебро взяла Елена Хорс (КМС по современному пятиборью и спортивный коуч), бронзу – Ольга Сусметова (победительница Кубка России по зимнему плаванию).

Результаты победителей и призеров:

3000 м, мужчины

Всеволод Черногоров – 32:03 Алексей Лобанов – 32:13 Сергей Сусметов – 34:55

3000 м, женщины

Анастасия Ежова – 33:48 Елена Хорс – 33:49 Ольга Сусметова – 34:54

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone .