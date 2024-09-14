Результаты заплыва «Swimcup Сулак 2024», прошедшего 14 сентября в Республике Дагестан
14 сентября по реке Сулак в Республике Дагестан прошел заплыв серии Swimcup на дистанции 3000 метров. На забег было допущено 60 человек, все участники плыли в гидрокостюмах.
Бронзовым призером стал Сергей Сусметов – тренер и мастер спорта по триатлону. Среди женщин победительницей стала мастер спорта по плаванию Анастасия Ежова. Серебро взяла Елена Хорс (КМС по современному пятиборью и спортивный коуч), бронзу – Ольга Сусметова (победительница Кубка России по зимнему плаванию).
Результаты победителей и призеров:
3000 м, мужчины
Всеволод Черногоров – 32:03
Алексей Лобанов – 32:13
Сергей Сусметов – 34:55
3000 м, женщины
Анастасия Ежова – 33:48
Елена Хорс – 33:49
Ольга Сусметова – 34:54
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: ResultsZone
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