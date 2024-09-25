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  • В столице Башкортостана прошел десятый Уфимский международный марафон. Забег собрал 10 тысяч спортсменов и более 2 млн рублей на благотворительность
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В столице Башкортостана прошел десятый Уфимский международный марафон. Забег собрал 10 тысяч спортсменов и более 2 млн рублей на благотворительность

В Уфе прошел десятый десятый юбилейный марафон, собравший рекордное число участников: свыше десяти тысяч профессиональных спортсменов и любителей бега, скандинавской ходьбы и роллерного спорта из России и других стран.

21 и 22 сентября 2024 года участники соревновались на нескольких дистанциях для бега и скандинавской ходьбы: 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, детские старты (50-200 м). Участники на скоростных роллерах проехали трассы по 2 и 10 км.

Победителями Уфимского международного марафона на дистанции 42,2 км стали Виталий Дьяконов (2:24:33) и Гелла Хлыщ (02:42:39). На дистанции 21,1 км свой прошлогодний успех повторил победитель прошлого года Денис Валитов (01:05:46), а у женщин выиграла Александра Бородинова (01:15:56).

«Первая половина далась легко, но потом бежал один, и стало тяжело. Ветер сильный, и очень сложно сопротивляться. Я результатом доволен. Последний марафон был пять лет назад. Тогда я пробежал очень плохо, 2:40 примерно. Сейчас пробежал 2:24, и я очень доволен», – рассказал Дьяконов. 

Каждый участник марафона получил в стартовом пакете фирменную футболку и подарки от партнеров соревнований, а на финише – эксклюзивную медаль, посвященную в этом году 450-летию Уфы. А на стадионе «Динамо» все, кто завершил свою дистанцию, могли ударить в колокол финишера – яркий способ поставить точку в забеге.

«Десять лет назад нас собиралось всего 1700 человек. А сегодня у нас уже более 10 тысяч человек из 42 регионов РФ участвуют в этом забеге. Башкортостан делает все, чтобы спортивная инфраструктура позволяла нам двигаться вперед. Здоровый образ жизни – это то, что мы проповедуем. И вообще Башкортостан стремится стать лучшим регионом для жизни в Российской Федерации», – прокомментировал итоги соревнований и.о. премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров.

Также в рамках Уфимского международного марафона на фандрайзинговой платформе «Сделай!» в восьмой раз прошла благотворительная акция #БегуПомогу: участники помогали собирать средства для детей уфимских благотворительных фондов. Всего за годы сотрудничества с платформой для уфимских некоммерческих организаций собрано свыше 8 млн рублей. В этом году участники создали 122 поступка на платформе и привлекли уже больше 2 млн рублей для уфимских фондов – и сборы продолжаются.

Титульный партнер Уфимского международного марафона – ГК «Аструм», генеральный партнер – «МобилБетон», официальный партнер – «Башнефть», партнер – компания «ДАРМ».

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Опубликовано: Sports
Бег
любительский спорт
Марафон
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