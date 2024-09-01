Результаты забега «ЗЕЛРАН5К», прошедшего 31 августа в Зеленограде
31 августа в Зеленограде (Москва) прошел забег «ЗЕЛРАН5К» на дистанции 5 км. К участию в забеге были допущены всего 100 человек.
Победителями стали атлеты из спортивного клуба «Беговой монастырь» Константин Лобов и Мария Семенцова.
Результаты победителей и призеров:
5 км, мужчины
Константин Лобов – 15:29
Герман Жаров – 15:42
Федор Андреянов – 16:00
5 км, женщины
Мария Семенцова – 17:55
Вера Максимова – 18:27
Анна Баюкова – 18:34
Результаты всех участников можно смотреть в GoogleDocs.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости