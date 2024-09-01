Результаты забега «ЗЕЛРАН5К», прошедшего 31 августа в Зеленограде

31 августа в Зеленограде (Москва) прошел забег «ЗЕЛРАН5К» на дистанции 5 км. К участию в забеге были допущены всего 100 человек.

Победителями стали атлеты из спортивного клуба «Беговой монастырь» Константин Лобов и Мария Семенцова.

Результаты победителей и призеров:

5 км, мужчины

Константин Лобов – 15:29 Герман Жаров – 15:42 Федор Андреянов – 16:00

5 км, женщины

Мария Семенцова – 17:55 Вера Максимова – 18:27 Анна Баюкова – 18:34

Результаты всех участников можно смотреть в GoogleDocs .