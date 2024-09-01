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Результаты забега «ЗЕЛРАН5К», прошедшего 31 августа в Зеленограде

31 августа в Зеленограде (Москва) прошел забег «ЗЕЛРАН5К» на дистанции 5 км. К участию в забеге были допущены всего 100 человек.

Победителями стали атлеты из спортивного клуба «Беговой монастырь» Константин Лобов и Мария Семенцова.

Результаты победителей и призеров:

5 км, мужчины

  1. Константин Лобов – 15:29

  2. Герман Жаров – 15:42

  3. Федор Андреянов – 16:00

5 км, женщины

  1. Мария Семенцова – 17:55

  2. Вера Максимова – 18:27

  3. Анна Баюкова – 18:34

Результаты всех участников можно смотреть в GoogleDocs.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
любительский спорт
Бег
Забег
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