Результаты Красмарафона «Жара». Победители полумарафона с рекордами соревнований – Денис Чертыков и Анна Викулова
24 и 25 августа в Красноярске прошел Красмарафо «Жара». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 2 км. Также состоялись детские старты, соревнования по северной ходьбе, инклюзивный забег.
Стартово-финишный городок располагался у Красноярской филармонии. Маршрут дистанций проходил по площади Мира, Виноградовскому мосту и острову Татышев.
Победителями с новыми рекордами трассы стали Денис Чертыков (чемпион России по полумарафону) и Анна Викулова (победительница Московского полумарафона).
Победителей полумарафона награждали по 80 000 рублей, серебряных призеров – по 50 000 рублей, бронзовых призеров – по 20 000 рублей. За рекорд соревнований на дистанции 21,1 км платили по 50 000 рублей.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
- Денис Чертыков – 1:03:03
- Артём Попов – 1:05:27
- Петр Швецов – 1:08:12
21,1 км, женщины
- Анна Викулова – 1:13:04
- Наталья Аристархова – 1:14:39
- Мария Резниченко – 1:21:54
5 км, мужчины
- Павел Тарасов – 15:53
- Владислав Потапов – 16:31
- Вадим Мишкин – 17:13
5 км, женщины
- Ксения Давыдова – 19:06
- Юлия Коровина – 19:37
- Елизавета Васильева – 20:02
Результаты всех участников можно смотреть на сайте Sportmaniacs. Результаты на дистанциях 2 и 10 км еще не сформированы, новость будет дополняться.
Фотографии появятся через 3-4 дня в социальной сети ВКонтакте организатора. Трансляция соревнований доступна там же.