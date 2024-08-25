Результаты Красмарафона «Жара». Победители полумарафона с рекордами соревнований – Денис Чертыков и Анна Викулова

Теги Полумарафон Наталья Аристархова любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Мария Резниченко Петр Швецов Анна Викулова Денис Чертыков Здоровье

24 и 25 августа в Красноярске прошел Красмарафо «Жара». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 2 км. Также состоялись детские старты, соревнования по северной ходьбе, инклюзивный забег.

Стартово-финишный городок располагался у Красноярской филармонии. Маршрут дистанций проходил по площади Мира, Виноградовскому мосту и острову Татышев.

Победителями с новыми рекордами трассы стали Денис Чертыков (чемпион России по полумарафону) и Анна Викулова (победительница Московского полумарафона). 

Победителей полумарафона награждали по 80 000 рублей, серебряных призеров – по 50 000 рублей, бронзовых призеров – по 20 000 рублей. За рекорд соревнований на дистанции 21,1 км платили по 50 000 рублей.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Денис Чертыков – 1:03:03 
  2. Артём Попов – 1:05:27
  3. Петр Швецов – 1:08:12

21,1 км, женщины

  1. Анна Викулова – 1:13:04
  2. Наталья Аристархова – 1:14:39
  3. Мария Резниченко – 1:21:54

5 км, мужчины

  1. Павел Тарасов – 15:53
  2. Владислав Потапов – 16:31
  3. Вадим Мишкин – 17:13

5 км, женщины

  1. Ксения Давыдова – 19:06
  2. Юлия Коровина – 19:37
  3. Елизавета Васильева – 20:02

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Sportmaniacs. Результаты на дистанциях 2 и 10 км еще не сформированы, новость будет дополняться.

Фотографии появятся через 3-4 дня в социальной сети ВКонтакте организатора. Трансляция соревнований доступна там же.

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