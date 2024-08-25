Результаты Красмарафона «Жара». Победители полумарафона с рекордами соревнований – Денис Чертыков и Анна Викулова

24 и 25 августа в Красноярске прошел Красмарафо «Жара». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 2 км. Также состоялись детские старты, соревнования по северной ходьбе, инклюзивный забег.

Стартово-финишный городок располагался у Красноярской филармонии. Маршрут дистанций проходил по площади Мира, Виноградовскому мосту и острову Татышев.

Победителями с новыми рекордами трассы стали Денис Чертыков (чемпион России по полумарафону) и Анна Викулова (победительница Московского полумарафона).

Победителей полумарафона награждали по 80 000 рублей, серебряных призеров – по 50 000 рублей, бронзовых призеров – по 20 000 рублей. За рекорд соревнований на дистанции 21,1 км платили по 50 000 рублей.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Денис Чертыков – 1:03:03 Артём Попов – 1:05:27 Петр Швецов – 1:08:12

21,1 км, женщины

5 км, мужчины

Павел Тарасов – 15:53 Владислав Потапов – 16:31 Вадим Мишкин – 17:13

5 км, женщины

Ксения Давыдова – 19:06 Юлия Коровина – 19:37 Елизавета Васильева – 20:02

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Sportmaniacs. Результаты на дистанциях 2 и 10 км еще не сформированы, новость будет дополняться.

Фотографии появятся через 3-4 дня в социальной сети ВКонтакте организатора. Трансляция соревнований доступна там же.