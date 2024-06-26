Результаты международной велогонки «Пять колец Москвы», прошедшей с 22 по 26 июня. Лев Гонов стал победителем
С 22 по 26 июня на олимпийской трассе в Крылатском прошла тридцатая велогонка «Пять колец Москвы». Спортсмены соревновались на олимпийской трассе в Крылатском, в поселке Кленово, на Воробьевых горах.
В субботу 22 июня участники соревновались на дистанции 3,8 км. В воскресенье прошел I этап «Воробьевское кольцо» на дистанции 123 км (15 кругов), в понедельник – II этап «Крылатское кольцо» на дистанции 122,4 км (9 кругов), во вторник 25 июня – «Кленовское кольцо» на дистанции 156,8 км (8 кругов), в среду 26 июня – IV этап «Крылатское кольцо» на дистанции 149,6 км (11 кругов).
Победителем велогонки «Пять колец Москвы» по итогам четырех дней стал чемпион Европы по велоспорту Лев Гонов. Второе место в генеральной классификации занял Иван Смирнов (чемпион Европы), третье место – Илья Щегольков (чемпион Европы).
Результаты победителей и призеров:
3,8 км, мужчины
- Лев Гонов – 4:22,81
- Иван Смирнов – 4:29,55
- Виктор Бугаенко – 4:29,72
123 км, мужчины
- Иван Смирнов – 2:45:23
- Лев Гонов – 2:45:23
- Денис Марчук – 2:45:41
122,4 км, мужчины
- Илья Щегольков – 2:55:32
- Лев Гонов – 2:55:32
- Савва Новиков – 2:55:32
156,8 км, мужчины
- Сергей Ростовцев – 3:30:39
- Егор Игошев – 3:30:39
- Никита Берсенев – 3:30:39
149,6 км, мужчины
- Илья Щегольков – 3:43:34
- Михаил Фокин – 3:43:34
- Иван Смирнов – 3:43:34
Результаты всех участников на всех этапах можно посмотреть в телеграм-канале организаторов. Фотографии доступны в социальной сети ВКонтакте.
В гонке приняли участие велосипедисты из России и Беларуси.