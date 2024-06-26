Результаты международной велогонки «Пять колец Москвы», прошедшей с 22 по 26 июня. Лев Гонов стал победителем

Теги велошоссе Иван Смирнов любительский спорт Сергей Ростовцев Лев Гонов Савва Новиков Календарь стартов Егор Игошев Виктор Бугаенко Здоровье

С 22 по 26 июня на олимпийской трассе в Крылатском прошла тридцатая велогонка «Пять колец Москвы». Спортсмены соревновались на олимпийской трассе в Крылатском, в поселке Кленово, на Воробьевых горах. 

В субботу 22 июня участники соревновались на дистанции 3,8 км. В воскресенье прошел I этап «Воробьевское кольцо» на дистанции 123 км (15 кругов), в понедельник – II этап «Крылатское кольцо» на дистанции 122,4 км (9 кругов), во вторник 25 июня – «Кленовское кольцо» на дистанции 156,8 км (8 кругов), в среду 26 июня – IV этап «Крылатское кольцо» на дистанции 149,6 км (11 кругов). 

Победителем велогонки «Пять колец Москвы» по итогам четырех дней стал чемпион Европы по велоспорту Лев Гонов. Второе место в генеральной классификации занял Иван Смирнов (чемпион Европы), третье место – Илья Щегольков (чемпион Европы).

Результаты победителей и призеров:

3,8 км, мужчины

  1. Лев Гонов – 4:22,81
  2. Иван Смирнов – 4:29,55
  3. Виктор Бугаенко – 4:29,72

123 км, мужчины

  1. Иван Смирнов – 2:45:23
  2. Лев Гонов – 2:45:23
  3. Денис Марчук – 2:45:41

122,4 км, мужчины

  1. Илья Щегольков – 2:55:32
  2. Лев Гонов – 2:55:32
  3. Савва Новиков – 2:55:32

156,8 км, мужчины

  1. Сергей Ростовцев – 3:30:39
  2. Егор Игошев – 3:30:39
  3. Никита Берсенев – 3:30:39

149,6 км, мужчины

  1. Илья Щегольков – 3:43:34
  2. Михаил Фокин – 3:43:34
  3. Иван Смирнов – 3:43:34

Результаты всех участников на всех этапах можно посмотреть в телеграм-канале организаторов. Фотографии доступны в социальной сети ВКонтакте.

В гонке приняли участие велосипедисты из России и Беларуси.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий