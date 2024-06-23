Результаты заплыва Swimcup Белое озеро 2024
23 июня в Косино (Москва) прошел заплыв Swimcup Белое озеро 2024. Участники соревновались на следующих дистанциях: 800 метров, 1500 метров, 3000 метров.
Результаты победителей и призеров:
3000 м, мужчины
- Владимир Иванов – 36:59
- Владимир Гусев – 40:31
- Андрей Соколов – 41:37
3000 м, женщины
- Диана Баскакова – 51:54
- Маргарита Филатова – 53:36
- Евгения Леонова – 53:54
1500 м, мужчины
- Иван Сапельников – 21:22
- Евгений Панфилов – 22:20
- Алексей Гаврилов – 22:33
1500 м, женщины
- Елена Хорс – 23:28
- Дарья Щербакова – 23:53
- Екатерина Крайнюк – 24:26
800 м, мужчины
- Вячеслав Филимонов – 10:34
- Сергей Стрючков – 11:32
- Илья Косов – 11:43
800 м, женщины
- Анна Артемова – 10:53
- Елена Хорс – 12:22
- Светлана Исламгалеева – 13:38
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.