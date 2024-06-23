Результаты заплыва Swimcup Белое озеро 2024

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23 июня в Косино (Москва) прошел заплыв Swimcup Белое озеро 2024. Участники соревновались на следующих дистанциях: 800 метров, 1500 метров, 3000 метров.

Результаты победителей и призеров:

3000 м, мужчины

  1. Владимир Иванов – 36:59
  2. Владимир Гусев – 40:31
  3. Андрей Соколов – 41:37

3000 м, женщины

  1. Диана Баскакова – 51:54
  2. Маргарита Филатова – 53:36
  3. Евгения Леонова – 53:54

1500 м, мужчины

  1. Иван Сапельников – 21:22
  2. Евгений Панфилов – 22:20
  3. Алексей Гаврилов – 22:33

1500 м, женщины

  1. Елена Хорс – 23:28
  2. Дарья Щербакова – 23:53
  3. Екатерина Крайнюк – 24:26

800 м, мужчины

  1. Вячеслав Филимонов – 10:34
  2. Сергей Стрючков – 11:32
  3. Илья Косов – 11:43

800 м, женщины

  1. Анна Артемова – 10:53
  2. Елена Хорс – 12:22
  3. Светлана Исламгалеева – 13:38

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.

 

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