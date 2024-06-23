Результаты заплыва Swimcup Белое озеро 2024

23 июня в Косино (Москва) прошел заплыв Swimcup Белое озеро 2024. Участники соревновались на следующих дистанциях: 800 метров, 1500 метров, 3000 метров.

Результаты победителей и призеров:

3000 м, мужчины

Владимир Иванов – 36:59 Владимир Гусев – 40:31 Андрей Соколов – 41:37

3000 м, женщины

Диана Баскакова – 51:54 Маргарита Филатова – 53:36 Евгения Леонова – 53:54

1500 м, мужчины

Иван Сапельников – 21:22 Евгений Панфилов – 22:20 Алексей Гаврилов – 22:33

1500 м, женщины

Елена Хорс – 23:28 Дарья Щербакова – 23:53 Екатерина Крайнюк – 24:26

800 м, мужчины

Вячеслав Филимонов – 10:34 Сергей Стрючков – 11:32 Илья Косов – 11:43

800 м, женщины

Анна Артемова – 10:53 Елена Хорс – 12:22 Светлана Исламгалеева – 13:38

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.