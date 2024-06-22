Результаты заплыва X-WATERS MUROM 2024

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22 июня на реке Оке в Муроме прошел заплыв X-WATERS MUROM 2024. Участники соревновались на следующих дистанциях: 1 миля (1,6 км), 5 км и 10 км. 

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Андрей Голета – 1:28:40,5
  2. Олег Цыбулько – 1:31:41,7
  3. Александр Шемяков – 1:33:52,9

10 км, женщины

  1. Татьяна Калмакова – 1:38:17,8
  2. Мария Сергеева-Светицкая – 1:45:10,4
  3. Елена Цветкова – 1:45:45,8

5 км, мужчины

  1. Иван Аксенов – 43:35,9
  2. Сергей Гуняженко – 45:14,4
  3. Игорь Беланов – 45:23,7

5 км, женщины

  1. Жанна Рачинская – 47:24,1
  2. Александра Куликова – 47:46,5
  3. Татьяна Комарова – 49:07

1 миля, мужчины

  1. Юрий Сарамутин – 19:12,2
  2. Сергей Сафонов – 19:29
  3. Вячеслав Гридин – 20:09,4

1 миля, женщины

  1. Анастасия Ежова – 20:58,5
  2. Надежда Нефедова – 21:49,4
  3. Дарья Зинина – 22:00,7

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Следующий старт серии X-WATERS пройдет в Уфе 29 и 30 июня, следить за обновлениями можно на сайте организатора.

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