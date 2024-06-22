Результаты заплыва X-WATERS MUROM 2024
22 июня на реке Оке в Муроме прошел заплыв X-WATERS MUROM 2024. Участники соревновались на следующих дистанциях: 1 миля (1,6 км), 5 км и 10 км.
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
- Андрей Голета – 1:28:40,5
- Олег Цыбулько – 1:31:41,7
- Александр Шемяков – 1:33:52,9
10 км, женщины
- Татьяна Калмакова – 1:38:17,8
- Мария Сергеева-Светицкая – 1:45:10,4
- Елена Цветкова – 1:45:45,8
5 км, мужчины
- Иван Аксенов – 43:35,9
- Сергей Гуняженко – 45:14,4
- Игорь Беланов – 45:23,7
5 км, женщины
- Жанна Рачинская – 47:24,1
- Александра Куликова – 47:46,5
- Татьяна Комарова – 49:07
1 миля, мужчины
- Юрий Сарамутин – 19:12,2
- Сергей Сафонов – 19:29
- Вячеслав Гридин – 20:09,4
1 миля, женщины
- Анастасия Ежова – 20:58,5
- Надежда Нефедова – 21:49,4
- Дарья Зинина – 22:00,7
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.
Следующий старт серии X-WATERS пройдет в Уфе 29 и 30 июня, следить за обновлениями можно на сайте организатора.