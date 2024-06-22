Результаты заплыва X-WATERS MUROM 2024

22 июня на реке Оке в Муроме прошел заплыв X-WATERS MUROM 2024. Участники соревновались на следующих дистанциях: 1 миля (1,6 км), 5 км и 10 км.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

Андрей Голета – 1:28:40,5 Олег Цыбулько – 1:31:41,7 Александр Шемяков – 1:33:52,9

10 км, женщины

Татьяна Калмакова – 1:38:17,8 Мария Сергеева-Светицкая – 1:45:10,4 Елена Цветкова – 1:45:45,8

5 км, мужчины

Иван Аксенов – 43:35,9 Сергей Гуняженко – 45:14,4 Игорь Беланов – 45:23,7

5 км, женщины

Жанна Рачинская – 47:24,1 Александра Куликова – 47:46,5 Татьяна Комарова – 49:07

1 миля, мужчины

Юрий Сарамутин – 19:12,2 Сергей Сафонов – 19:29 Вячеслав Гридин – 20:09,4

1 миля, женщины

Анастасия Ежова – 20:58,5 Надежда Нефедова – 21:49,4 Дарья Зинина – 22:00,7

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Следующий старт серии X-WATERS пройдет в Уфе 29 и 30 июня, следить за обновлениями можно на сайте организатора.