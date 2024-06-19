Варвара Ивлева переплыла самое большое озеро в Казахстане – Балхаш. Спортсменка-любительница стала первой, кому удалось это сделать

Теги плавание любительский спорт Календарь стартов Здоровье

18 июня Варвара Ивлева переплыла самое большое озеро Казахстана – Балхаш. Спортсменка-любительница преодолела дистанцию 41 км за 15 часов 49 минут и 14 секунд. Варвара занимается плаванием 5 лет и работает врачом.

Попытки переплыть озеро уже были, в прошлом году пловец Павел Паньковский не смог финишировать из-за сильных волн и подводного течения. Озеро считается непростым и из-за погодных условий: здесь бывает как жара, так и шторм с ветром. 

Также озеро в формате эстафеты переплыла команда из трех спортсменов. Павел Паньковский, Александр Макович и Дмитрий Егоров преодолели 41 км за 11:39:10.

Заплыв на озере Балхаш проходит с 2023 года, организаторами являются Grand Swim Series

Озеро Балхаш расположено на востоке Казахстана и является единственным озером на планете с разной по составу водой: западная часть – пресноводная, восточная – соленая. 

 

 

 

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1 комментарий
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Собираюсь в Алматы в августе, Астану уже посещал и собираюсь затем на Балхаш съездить, мечта детства, но думаю ограничусь 41 метров от берега, не больше, а то Sports останется без меня, а я не хочу их огорчать!!!😊👋
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