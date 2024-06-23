Результаты VI Международного марафона «Алые Паруса» 2024

Теги Полумарафон любительский спорт Бег Марафон Ультрамарафон Забег Календарь стартов Здоровье

В воскресенье 23 июня в Санкт-Петербурге состоялся VI Международный марафон «Алые Паруса» от команды организаторов GRIFON RUN. Участники соревновались на следующих дистанциях: 63,3 км, 42,2 км, 21,1 км, 10,55 км, 5,275 км. Марафонскую дистанцию и дистанцию 5,275 км можно было пробежать в составе эстафеты.

Также в рамках марафона прошли детские старты, скандинавская ходьба, каникросс, мастер-классы и конкурсы, концертная программа.

Участники стартовали возле маяка в парке 300-летия Санкт-Петербурга и бежали по берегу Финского залива через Яхтенный мост с видами на стадион «Газпром Арена», небоскреб «Лахта-центр».

Результаты победителей и призеров:

63,3 км, мужчины

  1. Валентин Миронов – 4:39:18
  2. Илья Терентьев – 4:59:33
  3. Денис Смоляк – 5:37:01

63,3 км, женщины

  1. Анна Сидорова – 5:32:18
  2. Анастасия Фиалко – 7:01:31

42,2 км, мужчины

  1. Денис Федулов – 3:06:47
  2. Олег Тыльковец – 3:20:06
  3. Алексей Подмаренков – 3:27:35

42,2 км, женщины

  1. Ася Зайнутдинова – 3:36:26
  2. Зухра Акмуханова – 3:52:02
  3. Альбина Муратова – 3:52:03

21,1 км, мужчины

  1. Антон Федосеев – 2:20:47
  2. Даниил Фролов – 1:20:53
  3. Александр Ерохин – 1:21:00,7

21,1 км, женщины

  1. Алеся Рушенцева – 1:25:26
  2. Марина Кочмарева – 1:36:47
  3. Валентина Походиева – 1:39:49

10,55 км, мужчины

  1. Евгений Соболев – 36:03
  2. Сергей Забалуев – 38:48
  3. Еркен Кулумжанов – 41:51

10,55 км, женщины

  1. Елена Макарова – 43:23
  2. Татьяна Беляева – 45:00
  3. Даша Тихонова – 47:04

5,275 км, мужчины

  1. Степан Дроздов – 19:16
  2. Никита Шванев – 20:47
  3. Евгений Александров – 20:57

5,275 км, женщины

  1. Татьяна Худякова – 21:13
  2. Изабелла Фишман – 21:18
  3. Елизавета Аладышкина – 21:21

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
красные уши?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий