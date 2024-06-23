Результаты VI Международного марафона «Алые Паруса» 2024
В воскресенье 23 июня в Санкт-Петербурге состоялся VI Международный марафон «Алые Паруса» от команды организаторов GRIFON RUN. Участники соревновались на следующих дистанциях: 63,3 км, 42,2 км, 21,1 км, 10,55 км, 5,275 км. Марафонскую дистанцию и дистанцию 5,275 км можно было пробежать в составе эстафеты.
Также в рамках марафона прошли детские старты, скандинавская ходьба, каникросс, мастер-классы и конкурсы, концертная программа.
Участники стартовали возле маяка в парке 300-летия Санкт-Петербурга и бежали по берегу Финского залива через Яхтенный мост с видами на стадион «Газпром Арена», небоскреб «Лахта-центр».
Результаты победителей и призеров:
63,3 км, мужчины
- Валентин Миронов – 4:39:18
- Илья Терентьев – 4:59:33
- Денис Смоляк – 5:37:01
63,3 км, женщины
- Анна Сидорова – 5:32:18
- Анастасия Фиалко – 7:01:31
42,2 км, мужчины
- Денис Федулов – 3:06:47
- Олег Тыльковец – 3:20:06
- Алексей Подмаренков – 3:27:35
42,2 км, женщины
- Ася Зайнутдинова – 3:36:26
- Зухра Акмуханова – 3:52:02
- Альбина Муратова – 3:52:03
21,1 км, мужчины
- Антон Федосеев – 2:20:47
- Даниил Фролов – 1:20:53
- Александр Ерохин – 1:21:00,7
21,1 км, женщины
- Алеся Рушенцева – 1:25:26
- Марина Кочмарева – 1:36:47
- Валентина Походиева – 1:39:49
10,55 км, мужчины
- Евгений Соболев – 36:03
- Сергей Забалуев – 38:48
- Еркен Кулумжанов – 41:51
10,55 км, женщины
- Елена Макарова – 43:23
- Татьяна Беляева – 45:00
- Даша Тихонова – 47:04
5,275 км, мужчины
- Степан Дроздов – 19:16
- Никита Шванев – 20:47
- Евгений Александров – 20:57
5,275 км, женщины
- Татьяна Худякова – 21:13
- Изабелла Фишман – 21:18
- Елизавета Аладышкина – 21:21
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.