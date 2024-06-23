Результаты VI Международного марафона «Алые Паруса» 2024

В воскресенье 23 июня в Санкт-Петербурге состоялся VI Международный марафон «Алые Паруса» от команды организаторов GRIFON RUN. Участники соревновались на следующих дистанциях: 63,3 км, 42,2 км, 21,1 км, 10,55 км, 5,275 км. Марафонскую дистанцию и дистанцию 5,275 км можно было пробежать в составе эстафеты.

Также в рамках марафона прошли детские старты, скандинавская ходьба, каникросс, мастер-классы и конкурсы, концертная программа.

Участники стартовали возле маяка в парке 300-летия Санкт-Петербурга и бежали по берегу Финского залива через Яхтенный мост с видами на стадион «Газпром Арена», небоскреб «Лахта-центр».

Результаты победителей и призеров:

63,3 км, мужчины

Валентин Миронов – 4:39:18 Илья Терентьев – 4:59:33 Денис Смоляк – 5:37:01

63,3 км, женщины

Анна Сидорова – 5:32:18 Анастасия Фиалко – 7:01:31

42,2 км, мужчины

Денис Федулов – 3:06:47 Олег Тыльковец – 3:20:06 Алексей Подмаренков – 3:27:35

42,2 км, женщины

Ася Зайнутдинова – 3:36:26 Зухра Акмуханова – 3:52:02 Альбина Муратова – 3:52:03

21,1 км, мужчины

Антон Федосеев – 2:20:47 Даниил Фролов – 1:20:53 Александр Ерохин – 1:21:00,7

21,1 км, женщины

Алеся Рушенцева – 1:25:26 Марина Кочмарева – 1:36:47 Валентина Походиева – 1:39:49

10,55 км, мужчины

Евгений Соболев – 36:03 Сергей Забалуев – 38:48 Еркен Кулумжанов – 41:51

10,55 км, женщины

Елена Макарова – 43:23 Татьяна Беляева – 45:00 Даша Тихонова – 47:04

5,275 км, мужчины

Степан Дроздов – 19:16 Никита Шванев – 20:47 Евгений Александров – 20:57

5,275 км, женщины

Татьяна Худякова – 21:13 Изабелла Фишман – 21:18 Елизавета Аладышкина – 21:21

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.