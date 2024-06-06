В Тюмени впервые пройдет фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2024. Спортсменов ждут соревнования по триатлону, заплывы на открытой воде, женские и детские забеги

15 и 16 июня в Тюмени впервые пройдет фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2024. В программе: соревнования по триатлону на «полужелезной» и «олимпийской» дистанциях, заплывы в акватории реки Туры, женские и детские забеги.

15 июня пройдут соревнования по триатлону на «полужелезной» дистанции – спортсмены будут преодолевать 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 20 км бега. Далее на старт в тот же день выйдут участники «олимпийской» дистанции, их ждут 1,7 км плавательного этапа, 40 км велогонки и 10 км бега.

Плавательный этап пройдет по течению реки Туры, велогонка – по федеральной трассе и центральным улицам Тюмени мимо главных достопримечательностей города. Беговой этап состоится вдоль единственной в России четырехуровневой набережной.

В воскресенье 16 июня состоится заплыв в акватории реки Туры SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2024. Участники будут соревноваться на дистанции 1700 м.

Также во второй соревновательный день пройдут: женский забег IRONLADY на дистанции 5 км, детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м.

Регистрация на старты открыта на сайте организатора.