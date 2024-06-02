Результаты Переславского полумарафона «Александровские версты»
2 июня в Ярославской области прошел Переславский полумарафон «Александровские версты». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 3 км, 600 и 300 м. Также был доступен онлайн-формат участия.
Участники стартовали на Народной площади и бежали по старинным улицам Переславля-Залесского и по дорожкам национального парка «Плещеево озеро» (особо охраняемая природная территория).
21,1 км, мужчины
- Андрей Тимошин – 1:14:02
- Виталий Швец – 1:14:04
- Егор Смирнов – 1:17:24
21,1 км, женщины
- Екатерина Сергеева – 1:27:44
- Евгения Яньшина (Румянцева) – 1:29:33
- Мария Горская-Меньшикова – 1:30:20
10 км, мужчины
- Александр Терентьев – 33:32
- Александр Салов – 33:53
- Антон Зарянов – 34:54
10 км, женщины
- Екатерина Разживина – 39:25
- Елизавета Сергеева – 41:17
- Мария Ржевцева – 41:31
5 км, мужчины
- Даниил Авдеев – 15:49
- Александр Якутилов – 16:05
- Николай Коротких – 17:17
5 км, женщины
- Мария Романова – 21:50
- Юлия Пашко – 22:55
- Дарина Петрова – 23:28
3 км, мужчины
- Максим Войтович –9:34
- Иван Виноградов –9:39
- Артем Лебедев –9:57
3 км, женщины
- Арина Логинова –11:37
- Елизавета Соколова – 12:14
- Софья Нарижная – 12:32
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.