Результаты Переславского полумарафона «Александровские версты»

2 июня в Ярославской области прошел Переславский полумарафон «Александровские версты». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 3 км, 600 и 300 м. Также был доступен онлайн-формат участия.

Участники стартовали на Народной площади и бежали по старинным улицам Переславля-Залесского и по дорожкам национального парка «Плещеево озеро» (особо охраняемая природная территория).

21,1 км, мужчины

Андрей Тимошин – 1:14:02 Виталий Швец – 1:14:04 Егор Смирнов – 1:17:24

21,1 км, женщины

Екатерина Сергеева – 1:27:44 Евгения Яньшина (Румянцева) – 1:29:33 Мария Горская-Меньшикова – 1:30:20

10 км, мужчины

Александр Терентьев – 33:32 Александр Салов – 33:53 Антон Зарянов – 34:54

10 км, женщины

Екатерина Разживина – 39:25 Елизавета Сергеева – 41:17 Мария Ржевцева – 41:31

5 км, мужчины

Даниил Авдеев – 15:49 Александр Якутилов – 16:05 Николай Коротких – 17:17

5 км, женщины

Мария Романова – 21:50 Юлия Пашко – 22:55 Дарина Петрова – 23:28

3 км, мужчины

Максим Войтович –9:34 Иван Виноградов –9:39 Артем Лебедев –9:57

3 км, женщины

Арина Логинова –11:37 Елизавета Соколова – 12:14 Софья Нарижная – 12:32

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.