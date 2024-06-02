Результаты Переславского полумарафона «Александровские версты»

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2 июня в Ярославской области прошел Переславский полумарафон «Александровские версты». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 3 км, 600 и 300 м. Также был доступен онлайн-формат участия.

Участники стартовали на Народной площади и бежали по старинным улицам Переславля-Залесского и по дорожкам национального парка «Плещеево озеро» (особо охраняемая природная территория).

21,1 км, мужчины

  1. Андрей Тимошин – 1:14:02
  2. Виталий Швец – 1:14:04
  3. Егор Смирнов – 1:17:24

21,1 км, женщины

  1. Екатерина Сергеева – 1:27:44
  2. Евгения Яньшина (Румянцева) – 1:29:33
  3. Мария Горская-Меньшикова – 1:30:20

10 км, мужчины

  1. Александр Терентьев – 33:32
  2. Александр Салов – 33:53
  3. Антон Зарянов – 34:54

10 км, женщины

  1. Екатерина Разживина – 39:25
  2. Елизавета Сергеева – 41:17
  3. Мария Ржевцева – 41:31

5 км, мужчины

  1. Даниил Авдеев – 15:49
  2. Александр Якутилов – 16:05
  3. Николай Коротких – 17:17

5 км, женщины

  1. Мария Романова – 21:50
  2. Юлия Пашко – 22:55
  3. Дарина Петрова – 23:28

3 км, мужчины

  1. Максим Войтович –9:34
  2. Иван Виноградов –9:39
  3. Артем Лебедев –9:57

3 км, женщины

  1. Арина Логинова –11:37
  2. Елизавета Соколова – 12:14
  3. Софья Нарижная – 12:32

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning

 

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