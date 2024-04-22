Результаты заплыва Swimcup Sprint 2024, прошедшего 21 апреля в Раменском

21 апреля в Раменском (Московская область) прошел заплыв Swimcup Sprint 2024. Участники соревновались на спринтерских дистанциях 50 и 100 м разными стилями (вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй).

Результаты победителей и призеров:

100 м, вольный стиль, мужчины

Александр Благов – 1:03,96 Максим Абашин – 1:05,23 Владимир Никитин – 1:07,08

100 м, на спине, мужчины

Даниил Козицин – 1:14,91 Александр Шитин – 1:32,69

100 м, брасс, мужчины

Александр Жемчугов – 1:17,09 Сергей Пахомов – 1:21,22 Роман Ибряев – 1:29,07

100 м, баттерфляй, мужчины

Владимир Панов – 2:12,28 Антон Третьяченко – 2:12,31

100 м, вольный стиль, женщины

Елена Сидоркова – 1:20,20 Анна Антипенок – 1:21,65 Елена Сапогова – 1:24,32

100 м, на спине, женщины

Анна Филиппова – 1:33,05 Ксения Панфилова – 2:28:07

100 м, брасс, женщины

Анна Коротич – 1:27,06 Наталья Азаренкова – 1:48,92 Анна Шорохова – 2:03,53

50 м, вольный стиль, мужчины

Кирилл Валуев – 25,91 Александр Тарабрин – 26,23 Александр Ершов – 27,66

50 м, на спине, мужчины

Александр Тарабрин – 27,58 Даниил Козицин – 31,91 Александр Благов – 38,36

50 м, брасс, мужчины

Анатолий Шабаршов – 30,69 Вячеслав Филимонов – 30,89 Кирилл Валуев – 32,33

50 м, баттерфляй, мужчины

Даниил Козицин – 27,46 Александр Жемчугов – 30,32 Максим Абашин – 30,33

50 м, вольный стиль, женщины

Анна Антипенок – 32,87 Елена Тимофеева – 36,39 Анна Иванникова – 36,44

50 м, на спине, женщины

Ольга Ческис – 36,70 Анна Иванникова – 47,05 Елена Тимофеева – 47,20

50 м, брасс, женщины

Екатерина Глебова – 36,68 Анна Коротич – 38,32 Полина Проценко – 57,15

50 м, баттерфляй, женщины

Яна Шафиева – 33,44 Ирина Чекасина – 34,74 Елена Сидоркова – 41,98

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора. Фотографии можно посмотреть на ЯндексДиске.