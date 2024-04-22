Результаты заплыва Swimcup Sprint 2024, прошедшего 21 апреля в Раменском
21 апреля в Раменском (Московская область) прошел заплыв Swimcup Sprint 2024. Участники соревновались на спринтерских дистанциях 50 и 100 м разными стилями (вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй).
Результаты победителей и призеров:
100 м, вольный стиль, мужчины
- Александр Благов – 1:03,96
- Максим Абашин – 1:05,23
- Владимир Никитин – 1:07,08
100 м, на спине, мужчины
- Даниил Козицин – 1:14,91
- Александр Шитин – 1:32,69
100 м, брасс, мужчины
- Александр Жемчугов – 1:17,09
- Сергей Пахомов – 1:21,22
- Роман Ибряев – 1:29,07
100 м, баттерфляй, мужчины
- Владимир Панов – 2:12,28
- Антон Третьяченко – 2:12,31
100 м, вольный стиль, женщины
- Елена Сидоркова – 1:20,20
- Анна Антипенок – 1:21,65
- Елена Сапогова – 1:24,32
100 м, на спине, женщины
- Анна Филиппова – 1:33,05
- Ксения Панфилова – 2:28:07
100 м, брасс, женщины
- Анна Коротич – 1:27,06
- Наталья Азаренкова – 1:48,92
- Анна Шорохова – 2:03,53
50 м, вольный стиль, мужчины
- Кирилл Валуев – 25,91
- Александр Тарабрин – 26,23
- Александр Ершов – 27,66
50 м, на спине, мужчины
- Александр Тарабрин – 27,58
- Даниил Козицин – 31,91
- Александр Благов – 38,36
50 м, брасс, мужчины
- Анатолий Шабаршов – 30,69
- Вячеслав Филимонов – 30,89
- Кирилл Валуев – 32,33
50 м, баттерфляй, мужчины
- Даниил Козицин – 27,46
- Александр Жемчугов – 30,32
- Максим Абашин – 30,33
50 м, вольный стиль, женщины
- Анна Антипенок – 32,87
- Елена Тимофеева – 36,39
- Анна Иванникова – 36,44
50 м, на спине, женщины
- Ольга Ческис – 36,70
- Анна Иванникова – 47,05
- Елена Тимофеева – 47,20
50 м, брасс, женщины
- Екатерина Глебова – 36,68
- Анна Коротич – 38,32
- Полина Проценко – 57,15
50 м, баттерфляй, женщины
- Яна Шафиева – 33,44
- Ирина Чекасина – 34,74
- Елена Сидоркова – 41,98
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора. Фотографии можно посмотреть на ЯндексДиске.