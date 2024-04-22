Результаты заплыва Swimcup Sprint 2024, прошедшего 21 апреля в Раменском

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21 апреля в Раменском (Московская область) прошел заплыв Swimcup Sprint 2024. Участники соревновались на спринтерских дистанциях 50 и 100 м разными стилями (вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй). 

Результаты победителей и призеров:

100 м, вольный стиль, мужчины

  1. Александр Благов – 1:03,96
  2. Максим Абашин – 1:05,23
  3. Владимир Никитин – 1:07,08

100 м, на спине, мужчины

  1. Даниил Козицин – 1:14,91
  2. Александр Шитин – 1:32,69

100 м, брасс, мужчины

  1. Александр Жемчугов – 1:17,09
  2. Сергей Пахомов – 1:21,22
  3. Роман Ибряев – 1:29,07

100 м, баттерфляй, мужчины

  1. Владимир Панов – 2:12,28
  2. Антон Третьяченко – 2:12,31

100 м, вольный стиль, женщины

  1. Елена Сидоркова – 1:20,20
  2. Анна Антипенок – 1:21,65
  3. Елена Сапогова – 1:24,32

100 м, на спине, женщины

  1. Анна Филиппова – 1:33,05
  2. Ксения Панфилова – 2:28:07

100 м, брасс, женщины

  1. Анна Коротич – 1:27,06
  2. Наталья Азаренкова – 1:48,92
  3. Анна Шорохова – 2:03,53

50 м, вольный стиль, мужчины

  1. Кирилл Валуев – 25,91
  2. Александр Тарабрин – 26,23
  3. Александр Ершов – 27,66

50 м, на спине, мужчины

  1. Александр Тарабрин – 27,58
  2. Даниил Козицин – 31,91
  3. Александр Благов – 38,36

50 м, брасс, мужчины

  1. Анатолий Шабаршов – 30,69
  2. Вячеслав Филимонов – 30,89
  3. Кирилл Валуев – 32,33

50 м, баттерфляй, мужчины

  1. Даниил Козицин – 27,46
  2. Александр Жемчугов – 30,32
  3. Максим Абашин – 30,33

50 м, вольный стиль, женщины

  1. Анна Антипенок – 32,87
  2. Елена Тимофеева – 36,39
  3. Анна Иванникова – 36,44

50 м, на спине, женщины

  1. Ольга Ческис – 36,70
  2. Анна Иванникова – 47,05
  3. Елена Тимофеева – 47,20

50 м, брасс, женщины

  1. Екатерина Глебова – 36,68
  2. Анна Коротич – 38,32
  3. Полина Проценко – 57,15

50 м, баттерфляй, женщины

  1. Яна Шафиева – 33,44
  2. Ирина Чекасина – 34,74
  3. Елена Сидоркова – 41,98

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора. Фотографии можно посмотреть на ЯндексДиске.

 

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