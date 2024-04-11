С 16 по 26 апреля откроется дополнительная регистрация на кросс-континентальный заплыв через Босфор. Доступно всего 100 мест

25 августа в Стамбуле пройдет кросс-континентальный заплыв через Босфор, который организует Олимпийский комитет Турции. Пловцы стартуют из порта Канлыджа Ферри (Азия), плывут 6,5 км и финишируют в парке Куручешме Семиль Топузлу (Европа).

Организаторы объявили о дополнительной регистрации. Слоты на заплыв раскупаются очень быстро, поэтому важно заранее зарегистрироваться на сайте организатора и зайти туда 16 апреля в полночь.

Стоимость слота начинается от 500 евро или долларов США (около 50 000 рублей).

Регистрация на заплыв проходит на сайте организатора.