Результаты забега «XVII Легендарный Космический марафон», который прошел в Томске 14 апреля

14 апреля в Томске прошел «XVII Легендарный Космический марафон». Участники соревновались на следующих дистанциях: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3,5 км. Также на полумарафонской дистанции прошла эстафета, где 6 человек бежали по 3,5 км.

Участники стартовали и финишировали на нижней террасе Лагерного сада. Трасса забега плоская, асфальтированная и сертифицирована измерителем AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов).

Атлет Николай Табатчиков стал победителем марафона и побил свой же рекорд трассы 2022 года (2:47:04).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Николай Табатчиков – 2:39:45 Юрий Кружков – 2:51:43 Станислав Зубарев – 2:57:05

42,2 км, женщины

Виктория Нектягаева – 3:23:47 Анна Максутова – 3:28:25 Марина Кондратюк – 3:31:53

21,1 км, мужчины

Павел Куприн – 1:15:13 Яков Петериков – 1:18:33 Валерий Турбаба – 1:19:56

21,1 км, женщины

Ольга Веселкина – 1:29:28 Наталья Буйко – 1:35:58 Валерия Сербина – 1:38:18

10 км, мужчины

Константин Картавцев – 34:31 Антон Белозеров – 36:04 Никита Жигулин – 36:09

10 км, женщины

Анна Кочешева – 40:24 Оксана Куриленок – 40:53 Ольга Самохвалова – 42:44

3,5 км, мужчины

Дмитрий Фионин – 12:06 Кирилл Курлович – 12:09 Даниил Шепелев – 12:19

3,5 км, женщины

Елизавета Шинкина – 13:49 Анна Хуснутдинова – 13:59 Елизавета Цвик – 14:05

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyLaps.