Результаты забега «XVII Легендарный Космический марафон», который прошел в Томске 14 апреля

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14 апреля в Томске прошел «XVII Легендарный Космический марафон». Участники соревновались на следующих дистанциях: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3,5 км. Также на полумарафонской дистанции прошла эстафета, где 6 человек бежали по 3,5 км.

Участники стартовали и финишировали на нижней террасе Лагерного сада. Трасса забега плоская, асфальтированная и сертифицирована измерителем AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов).

Атлет Николай Табатчиков стал победителем марафона и побил свой же рекорд трассы 2022 года (2:47:04).

 

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Николай Табатчиков – 2:39:45
  2. Юрий Кружков – 2:51:43
  3. Станислав Зубарев – 2:57:05

42,2 км, женщины

  1. Виктория Нектягаева – 3:23:47
  2. Анна Максутова – 3:28:25
  3. Марина Кондратюк – 3:31:53

21,1 км, мужчины

  1. Павел Куприн – 1:15:13
  2. Яков Петериков – 1:18:33
  3. Валерий Турбаба – 1:19:56

21,1 км, женщины

  1. Ольга Веселкина – 1:29:28
  2. Наталья Буйко – 1:35:58
  3. Валерия Сербина – 1:38:18

10 км, мужчины

  1. Константин Картавцев – 34:31
  2. Антон Белозеров – 36:04
  3. Никита Жигулин – 36:09

10 км, женщины

  1. Анна Кочешева – 40:24
  2. Оксана Куриленок – 40:53
  3. Ольга Самохвалова – 42:44

3,5 км, мужчины

  1. Дмитрий Фионин – 12:06
  2. Кирилл Курлович – 12:09
  3. Даниил Шепелев – 12:19

3,5 км, женщины

  1. Елизавета Шинкина – 13:49
  2. Анна Хуснутдинова – 13:59
  3. Елизавета Цвик – 14:05

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyLaps.

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