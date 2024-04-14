Результаты забега «XVII Легендарный Космический марафон», который прошел в Томске 14 апреля
14 апреля в Томске прошел «XVII Легендарный Космический марафон». Участники соревновались на следующих дистанциях: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3,5 км. Также на полумарафонской дистанции прошла эстафета, где 6 человек бежали по 3,5 км.
Участники стартовали и финишировали на нижней террасе Лагерного сада. Трасса забега плоская, асфальтированная и сертифицирована измерителем AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов).
Атлет Николай Табатчиков стал победителем марафона и побил свой же рекорд трассы 2022 года (2:47:04).
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
- Николай Табатчиков – 2:39:45
- Юрий Кружков – 2:51:43
- Станислав Зубарев – 2:57:05
42,2 км, женщины
- Виктория Нектягаева – 3:23:47
- Анна Максутова – 3:28:25
- Марина Кондратюк – 3:31:53
21,1 км, мужчины
- Павел Куприн – 1:15:13
- Яков Петериков – 1:18:33
- Валерий Турбаба – 1:19:56
21,1 км, женщины
- Ольга Веселкина – 1:29:28
- Наталья Буйко – 1:35:58
- Валерия Сербина – 1:38:18
10 км, мужчины
- Константин Картавцев – 34:31
- Антон Белозеров – 36:04
- Никита Жигулин – 36:09
10 км, женщины
- Анна Кочешева – 40:24
- Оксана Куриленок – 40:53
- Ольга Самохвалова – 42:44
3,5 км, мужчины
- Дмитрий Фионин – 12:06
- Кирилл Курлович – 12:09
- Даниил Шепелев – 12:19
3,5 км, женщины
- Елизавета Шинкина – 13:49
- Анна Хуснутдинова – 13:59
- Елизавета Цвик – 14:05
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyLaps.