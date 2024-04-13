Результаты забега «Grom Relay Весна 2024»
В субботу 13 апреля в Крылатском (Москва) состоялся забег «Grom Relay Весна 2024». Спортсмены соревновались на дистанции 4,2 км. Также был доступен формат эстафеты (от 2 до 5 участников), где атлеты преодолевают 5 этапов по 4,2 км.
Забег прошел на малом велокольце в Крылатском, где преимущественно ровное асфальтовое покрытие, но также есть крутой подъем «Горный финиш».
Результаты победителей и призеров:
4,2 км, мужчины
- Алексей Глебов – 00:14:33
- Владислав Ашмянский – 00:15:53
- Николай Ноговицын – 00:16:01
4,2 км, женщины
- Светлана Белавина – 00:15:59
- Полина Громова – 00:17:22
- Елена Тепцова – 00:17:30
Эстафета, мужчины
- Юность (Андрей Фарносов, Дмитрий Сафронов, Владимир Сафронов, Вячеслав Горбунов, Евгений Рулевский) – 01:08:37
- Навстречу мечтам (Денис Бедненко, Айдар Исхаков, Руслан Зарицкий, Владимир Кожухов, Егор Карпов) – 01:10:09
- MRRC (Дмитрий Коровин, Олег Станкевич, Денис Виноградов, Алексей Шлепков, Егор Корнеев) – 01:11:01
Эстафета, женщины
- LADIES FIRST by RUNLABClub (Анастасия Бахмутова, Наталья Макарова, Яна Адышкина, Екатерина Алексеева, Жанна Мухамедзарифова) – 1:23:33
- Time to Sport (Софья Самсонова, Валерия Михайлова, Надежда Вершинина) – 1:28:13
- INFORRUNNING LADIES (Валентина Ермолаева, Юлия Климова, Наталья Скворчевская, Мария Соловьева, Екатерина Дапкус) – 1:30:47
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с забега появятся чуть позже на сайте sport-images.