Результаты забега «Grom Relay Весна 2024»

В субботу 13 апреля в Крылатском (Москва) состоялся забег «Grom Relay Весна 2024». Спортсмены соревновались на дистанции 4,2 км. Также был доступен формат эстафеты (от 2 до 5 участников), где атлеты преодолевают 5 этапов по 4,2 км.

Забег прошел на малом велокольце в Крылатском, где преимущественно ровное асфальтовое покрытие, но также есть крутой подъем «Горный финиш».

Результаты победителей и призеров:

4,2 км, мужчины

Алексей Глебов – 00:14:33 Владислав Ашмянский – 00:15:53 Николай Ноговицын – 00:16:01

4,2 км, женщины

Светлана Белавина – 00:15:59 Полина Громова – 00:17:22 Елена Тепцова – 00:17:30

Эстафета, мужчины

Юность (Андрей Фарносов, Дмитрий Сафронов, Владимир Сафронов, Вячеслав Горбунов, Евгений Рулевский) – 01:08:37 Навстречу мечтам (Денис Бедненко, Айдар Исхаков, Руслан Зарицкий, Владимир Кожухов, Егор Карпов) – 01:10:09 MRRC (Дмитрий Коровин, Олег Станкевич, Денис Виноградов, Алексей Шлепков, Егор Корнеев) – 01:11:01

Эстафета, женщины

LADIES FIRST by RUNLABClub (Анастасия Бахмутова, Наталья Макарова, Яна Адышкина, Екатерина Алексеева, Жанна Мухамедзарифова) – 1:23:33 Time to Sport (Софья Самсонова, Валерия Михайлова, Надежда Вершинина) – 1:28:13 INFORRUNNING LADIES (Валентина Ермолаева, Юлия Климова, Наталья Скворчевская, Мария Соловьева, Екатерина Дапкус) – 1:30:47

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с забега появятся чуть позже на сайте sport-images.