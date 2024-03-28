Открылась регистрация на свимран-фестиваль FESTIVAL SWIMRUN LEGEND IVANOVO (ELNAT) 2024, который пройдет 15 и 16 июня в Ивановской области

15 и 16 июня на территории глэмпинга «Высокий берег» (Ивановская область) пройдет свимран-фестиваль FESTIVAL SWIMRUN LEGEND IVANOVO (ELNAT) 2024. Участникам доступны свимран гонки на дистанциях 7 и 15 км и заплывы на дистанциях 1000, 2000 и 5000 м. Соревнования пройдут в акватории реки Елнать.

15 июня в субботу состоятся вечерние соревнования по свимрану на дистанциях «Спринт» и «Супер Спринт». «Супер спринт» – это линейная гонка на 7 км, которая включает в себя 5,7 км бега (5 этапов) и 1000 м плавания (6 этапов). Свимран «Спринт» проходит на дистанции 15 км и включает в себя 2950 м плавания (9 этапов) и 11,98 км бега (10 этапов). Принять участие на дистанции 15 км можно как сольно, так и в паре.

После гонки участников ждут паста пати и развлекательная программа на берегу реки.

В воскресенье 16 февраля пройдут заплывы на дистанциях 1000, 2000 и 5000 м.

Стоимость участия на дистанцию «Супер Спринт» составляет 2500 рублей, «Спринт» – 3500 рублей, «Спринт» в паре (цена за одного участника) – 3150 рублей. Стоимость слота на заплывы на дистанцию 1000 м составляет 1000 рублей, 2000 м – 1700 рублей, 5000 м – 3000 рублей. С 1 мая цены будут повышаться. Болельщикам можно купить слот на паста пати, стоимость составляет 500 рублей.

Участники могут разместиться в глэмпинге «Высокий берег» или бесплатно в палаточном городке. Для болельщиков место под палатку стоит 500 рублей.

Регистрация и подробная информация находятся на сайте организатора.

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