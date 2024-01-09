16-кратная чемпионка России Елизавета Горшкова посетит соревнование Swimcup Indoor. Старт пройдет 14 января, принять участие может любой желающий

14 января в СК SportStation в Москве пройдет старт Swimcup Indoor для пловцов-любителей. Почетным гостем станет 16-кратная чемпионка России по плаванию, победитель и призер этапа Кубка мира ФИНА, победитель этапа Кубка Европы Елизавета Горшкова.

Swimcup Indoor – уникальные соревнования по плаванию в бассейне, которые проводятся по правилам заплывов на открытой воде. В бассейне имитируется заплыв на открытой воде – убираются дорожки, расставляются поворотные буи, участники стартуют в формате роллинг-старта и финишируют в арке на воде. Необычный формат этих соревнований возможен благодаря не имеющему аналогов в Москве спортивному комплексу SportStation с 70-метровым бассейном.

Доступны следующие дистанции:

3000 метров с лимитом 1 час 09 минут; смешанный заплыв для мужчин и женщин;

с лимитом 1 час 09 минут; смешанный заплыв для мужчин и женщин; 1000 метров с лимитом времени 29 минут; раздельные заплывы для мужчин и женщин;

с лимитом времени 29 минут; раздельные заплывы для мужчин и женщин; 300 метров для детей 2016-2011 г.р.; старт детского заплыва дается волнами по 2 человека раз в 5 секунд; плыть можно любым способом, лимита времени нет;

2016-2011 г.р.; старт детского заплыва дается волнами по 2 человека раз в 5 секунд; плыть можно любым способом, лимита времени нет; эстафета 500 метров в смешанной команде из трех человек, с лимитом времени 15 минут.

Регистрация на старт идет онлайн на сайте reg.place. Также возможна регистрация в день старта на месте при наличии свободных слотов.

Стоимость участия в день старта: дети 300 метров – 3000 руб., взрослые 1000 метров – 4900 руб., взрослые 3000 метров – 6000 руб., эстафета 500 метров – 5100 рублей. При регистрации онлайн стоимость слота ниже на 500-700 рублей.

Болельщики могут посетить заплыв бесплатно. Подробности о формате старта, дистанциях и расписании мероприятия можно прочитать на сайте организаторов кубка Swimcup.

Серия Swimcup в 2023 году провела юбилейный десятый сезон, и на заплыв 14 января будут приглашены все призеры соревнований 2023 года. Елизавета Горшкова, которая была участником и победителем первого заплыва серии на открытой воде, наградит победителей общего зачета.