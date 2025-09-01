  • Спортс
  • Фонд борьбы с инсультом ОРБИ открыл регистрацию на благотворительный забег. Старт пройдет 11 октября в Москве
Фонд борьбы с инсультом ОРБИ открыл регистрацию на благотворительный забег. Старт пройдет 11 октября в Москве

11 октября в Москве в пятый раз пройдет благотворительный забег «Вместе против инсульта», организованный фондом борьбы с инсультом ОРБИ.

Маршруты в 1 и 5 км проложат на территории ВДНХ. Принять участие может любой человек. Подопечные фонда, восстановившиеся после инсульта, также пройдут и пробегут эти дистанции.

Для участия в забеге вместо привычного регистрационного взноса необходимо открыть благотворительный сбор в пользу фонда – личный или командный. После регистрации на сайте каждый участник получает персональную ссылку сбора и включается в «гонку помощи» – призывает друзей и знакомых сделать пожертвование.

В 2024 году в благотворительном забеге фонда ОРБИ поучаствовали больше 700 человек и собрали более 4,3 миллионов рублей.

В этом году перед фондом стоит цель – собрать на забеге 6 миллионов рублей, чтобы обеспечить год работы горячей линии по инсульту: 8 800 707 52 29. Горячая линия позволяет людям бесплатно узнать о возможностях реабилитации после инсульта, задать вопрос профильному медицинскому специалисту, а также получить консультацию юриста и психолога. Собранные средства помогут оплатить 6000 звонков со всей страны.

Фонд борьбы с инсультом ОРБИ – первый профильный фонд, который с 2010 года системно занимается проблемой инсульта в России. Фонд помогает людям, столкнувшимся с заболеванием, а также их близким и родным, поддерживает медицинские учреждения, проводит курсы повышения квалификации медицинского персонала. Фонд также привлекает внимание общества к проблеме инсульта, рассказывает о симптомах заболевания и важности своевременной квалифицированной помощи в случае их появления.

Она перенесла инсульт, через 3 месяца вернулась в спорт и пробежала полумарафон. История преодоления

Как восстановиться после инсульта? Как подобрать упражнения? Какое требуется оборудование?

Опубликовала: Юля Пухкал
Источник: Фонд ОРБИ
