В Крылатском пройдет шоссейная велогонка «Москва». Старт состоится 13 сентября

13 сентября в Москве пройдет шоссейная велогонка «Москва» на дистанции 120 км. В ней примут участие бывшие профессионалы велоспорта и спортсмены-любители – на старт допустят только спортсменов на шоссейных велосипедах. Также состоятся велозаезды на дистанциях 30 и 60 км, в них можно принять участие на любых велосипедах, кроме велосипедов для триатлона и гонок с раздельного старта, а также электровелосипедов.

Участники гонки на 120 км проедут несколько кругов по открытому после реконструкции Олимпийскому велокольцу в Крылатском. Остальная часть трассы проходит по улице Нижние Мнёвики, улице Народного Ополчения и Алабяно-Балтийскому тоннелю.

На дистанции 30 и 60 км велосипедисты проедут только по городской части маршрута, без заезда на велокольцо олимпийской трассы.

Зарегистрироваться на старт можно на сайте организаторов Cyclingrace .