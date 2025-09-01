В Санкт-Петербурге и Красногорске пройдут бесплатные велогонки La Strada для подростков 10-16 лет. Старты состоятся 13 сентября, 11 и 18 октября

Организаторы велогонок La Strada проведут бесплатные старты на дистанции 3 км для подростков 10-16 лет. Старты в Санкт-Петербурге пройдут 13 сентября и 18 октября, в Красногорске (Московская область) – 11 октября.

На велогонку «Ла Страда бездорожье» допускаются только участники на МТБ-велосипедах. Также обязательна медицинская справка с допуском к велоспорту и указанием дистанции не менее 3 км и полис страхования жизни и здоровья.

Лучших спортсменов наградят по возрастным категориям 10-12 лет, 13-14 и 15-16 лет, как мальчиков, так и девочек.

Регистрация на велогонки открыта на сайте организатора , участие – бесплатное. Проект проводится при поддержке Министерства спорта РФ.

Детские велогонки пройдут в рамках фестивалей La Strada, в рамках которых взрослые спортсмены на МТБ-велосипедах также могут посоревноваться на грунтовых тропах. Дистанции для взрослых – 10 км, 20 и 40 км, стоимость участия – от 1600 до 3300 рублей в зависимости от города и дистанции. Зарегистрироваться на старты в Санкт-Петербурге (13 сентября) и Красногорске (11 октября) также можно на сайте организатора .