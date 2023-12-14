Открылась регистрация на ночную лыжную гонку Grom Ski Night. Она пройдет в Мещерском парке в Москве 13 января

Открылась регистрация на ночную лыжную гонку из серии Grom. Она традиционно проходит во вторые выходные января, в 2024 году гонка состоится 13 января.

Grom Ski Night пройдет по дорожкам и аллеям Мещерского парка в Москве. Рельеф плоский, поэтому гонка скоростная. Дистанция – 15 км, для новичков она тоже подойдет. Формат гонки – масс-старт.

Стоимость слотов на старте продаж минимальная, но будет меняться, как только будут выкупаться определенное количество слотов. Стоимость регистрации за первые 100 слотов – 2 500 руб., слоты с 101 по 300 – 3 000 руб., слоты с 301 по 600 – 3 500 рублей.

В стартовый пакет входит стартовый номер-майка, медаль финишера, пакет с номером для камеры хранения, чип электронного хронометража (сдается на финише) и сувенир с фирменной символикой.

Зарегистрироваться на старт можно на сайте reg.place.