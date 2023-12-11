Результаты зимнего трейла DOBROGRAD WINTER TRAIL 2023

10 декабря в Доброграде во Владимирской области прошел зимний трейл. Участники пробежали 5, 10 и 20 км по лесным дорожкам, а после финиша в помещении спортивного центра их ждали теплые раздевалки и горячее питание. Дети и подростки приняли участие в забегах на 400 метров и 2 км.

Результаты победителей и призеров:

5 км, мужчины

1. Артём Салов – 0:19:13,5

2. Антон Тихонов – 0:21:27,0



3. Ярослав Кудинов – 0:21:53,5

5 км, женщины

1. Ольга Белокурова – 0:28:21,9

2. Анастасия Иванова – 0:28:24,6

3. Ольга Матафонова – 0:28:25,5

10 км, мужчины

1. Александр Орлов – 0:39:30,9

2. Алексей Гончаренко – 0:41:52,5

3. Илья Бородулин – 0:42:12,7

10 км, женщины

1. Анна Державина – 0:48:51,6

2. Юлия Бородулина – 0:54:43,3

3. Яна Юдина – 0:55:35,7

20 км, мужчины

1. Дмитрий Шунин – 1:31:05,0

2. Дмитрий Травкин – 1:33:10,7



3. Павел Богомолов – 1:35:37,0

20 км, женщины

1. Анастасия Травкина – 2:03:31,2

2. Александра Гришина – 2:13:17,2



3. Татьяна Сажина – 2:14:02,9

Результаты всех участников можно найти здесь. Фотографии уже выложены, их можно найти в соцсетях организаторов, на sport-images.ru и скачать с Яндекс-диска.