Результаты ANTA Сочи Марафон 2023. Полумарафон выиграли Сергей и Юлия Конякина, 10 км – Артур Бурцев и Татьяна Курамшина

Прошел забег по центральным улицам Сочи. 5000 бегунов участвовали в старте на дистанциях 5, 10 км, полумарафон и марафон. Участники приехали из 505 городов 80 регионов России. Также участвовали представители 17 стран, в том числе США, Германии, Италии, Австралии, Индии, Китая и Южной Кореи.

В Сочи – непростая холмистая трасса с набором высоты 94 метра на каждые 10 км (на каждый круг).

Результаты призеров:

5 км, мужчины

1. Дмитрий Сойкка – 15:37

2. Николай Ляликов – 15:51

3. Евгений Дога – 16:21

5 км, женщины

1. Екатерина Гущина – 18:37

2. Анна Лазарева – 19:12

3. Юлия Бондарчук – 19:56

10 км, мужчины

1. Артур Бурцев – 32:11

2. Владимир Саватенков – 33:02

3. Валерий Мальков – 33:06

10 км, женщины

1. Татьяна Курамшина – 36:22

2. Наталья Ефимова – 37:08

3. Татьяна Ергунова – 37:50

21,1 км, мужчины

1. Сергей Конякин – 01:10:59

2. Александр Антонов – 01:14:19

3. Александр Стукалов – 01:16:46

21,1 км, женщины

1. Юлия Конякина – 01:20:56

2. Мария Бережная – 01:21:35

3. Зинаида Обручкова – 01:24:33

42,2 км, мужчины

1. Алексей Береснев – 02:26:50

2. Дмитрий Маскаев – 02:35:43

3. Юрий Колмаков – 02:40:07

42,2 км, женщины

1. Александра Бородинова – 02:46:38

2. Лидия Корсун – 02:57:53

3. Мария Попрядухина – 02:59:10

Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning. Почитать о старте больше можно в нашей статье.