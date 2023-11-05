Результаты ANTA Сочи Марафон 2023. Полумарафон выиграли Сергей и Юлия Конякина, 10 км – Артур Бурцев и Татьяна Курамшина
Прошел забег по центральным улицам Сочи. 5000 бегунов участвовали в старте на дистанциях 5, 10 км, полумарафон и марафон. Участники приехали из 505 городов 80 регионов России. Также участвовали представители 17 стран, в том числе США, Германии, Италии, Австралии, Индии, Китая и Южной Кореи.
В Сочи – непростая холмистая трасса с набором высоты 94 метра на каждые 10 км (на каждый круг).
Результаты призеров:
5 км, мужчины
1. Дмитрий Сойкка – 15:37
2. Николай Ляликов – 15:51
3. Евгений Дога – 16:21
5 км, женщины
1. Екатерина Гущина – 18:37
2. Анна Лазарева – 19:12
3. Юлия Бондарчук – 19:56
10 км, мужчины
1. Артур Бурцев – 32:11
2. Владимир Саватенков – 33:02
3. Валерий Мальков – 33:06
10 км, женщины
1. Татьяна Курамшина – 36:22
2. Наталья Ефимова – 37:08
3. Татьяна Ергунова – 37:50
21,1 км, мужчины
1. Сергей Конякин – 01:10:59
2. Александр Антонов – 01:14:19
3. Александр Стукалов – 01:16:46
21,1 км, женщины
1. Юлия Конякина – 01:20:56
2. Мария Бережная – 01:21:35
3. Зинаида Обручкова – 01:24:33
42,2 км, мужчины
1. Алексей Береснев – 02:26:50
2. Дмитрий Маскаев – 02:35:43
3. Юрий Колмаков – 02:40:07
42,2 км, женщины
1. Александра Бородинова – 02:46:38
2. Лидия Корсун – 02:57:53
3. Мария Попрядухина – 02:59:10
Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning. Почитать о старте больше можно в нашей статье.
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