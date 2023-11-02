Опубликован календарь стартов SWIMCUP на открытой и на короткой воде на 2024 год

Серия стартов SWIMCUP ­опубликовала календарь на 2024 год. Запланировано 12 стартов в бассейне, которые пройдут с января по апрель в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, и 19 стартов на открытой воде, которые состоятся с мая по октябрь в разных городах России. Также один из стартов в бассейне состоится в августе на Сахалине в рамках фестиваля плавания, состоящего из трех соревновательных дней.

Старты в бассейне

Январь

14 января – Indoor (Москва, Sportstation, имитация открытой воды – заплыв 1000 метров с поворотными буями, эстафета 500 метров для команды 3 человека, 300 метров для детей)

28 января – Sprint (Раменское, Московская область, 50 и 100 метров все стили)

Февраль

11 февраля – Minutes (Москва, Лужники, дистанции 60 мин, 30 мин, 15 мин индивидуально – нужно проплыть наибольшую дистанцию за отведенное время; эстафета 10 мин для 3 участников, каждый плывет по 100 метров)

25 февраля – Sprint (Раменское, Московская область, 50 и 100 метров все стили)

Март

9 марта – Minutes (Санкт-Петербург, бассейн СКА, дистанции 60 мин, 30 мин, 15 мин индивидуально – нужно проплыть наибольшую дистанцию за отведенное время; эстафета 10 мин для 3 участников, каждый плывет по 100 метров)

10 марта – Indoor (Санкт-Петербург, СКА, имитация открытой воды – заплыв 1000 метров с поворотными буями, эстафета 500 метров для команды 3 человека)

17 марта – Indoor (Москва, Sportstation, имитация открытой воды – заплыв 1000 метров с поворотными буями, эстафета 500 метров для команды 3 человека, 300 метров для детей)

31 марта – Sprint (Руза, Московская область, 50 и 100 метров все стили)

Апрель

14 апреля – Minutes (Москва, Лужники, дистанции 60 мин, 30 мин, 15 мин индивидуально – нужно проплыть наибольшую дистанцию за отведенное время; эстафета 10 мин для 3 участников, каждый плывет по 100 метров)

21 апреля – Sprint (Раменское, Московская область, 50 и 100 метров все стили)

28 апреля – Minutes (Казань, дистанции 60 мин, 30 мин, 15 мин индивидуально – нужно проплыть наибольшую дистанцию за отведенное время; эстафета 10 мин для 3 участников, каждый плывет по 100 метров)

30 апреля – Indoor (Казань, имитация открытой воды – заплыв 1000 метров с поворотными буями, эстафета 500 метров для команды 3 человека)

Фестиваль на Сахалине:

25 августа, воскресенье – Сахалин Тунайча ­(озеро Тунайча, с трансфером участников из Южно-Сахалинска, дистанции 1000 метров, 2000 метров, 4000 метров)

29 августа, четверг – Minutes (аквапарк Аквасити, Южно-Сахалинск, дистанции 60 мин, 30 мин, 15 мин индивидуально – нужно проплыть наибольшую дистанцию за отведенное время; эстафета 10 мин для 3 участников, каждый плывет по 100 метров)

31 августа, суббота – Сахалин Анива (залив Анива Охотского моря, с трансфером участников из Южно-Сахалинска, дистанции 2000 метров, 4000 метров, 16 000 метров)

Заплывы на открытой воде

26 мая – Крылатское (Гребной канал, Москва, дистанции 1000, 1852, 5000 м)

8 июня – Торбеево (Сергиев Посад, дистанции 1000, 2000, 4000 м)

23 июня – Белое Озеро (Москва, дистанции 800, 1500, 3000 м)

29 июня – Волга (Кинешма, дистанции 600, 1500, 5000 м)

30 июня – Рубское (Ивановская область, дистанции 1000, 1500, 3000, 5000 м)

6 июля – Кубок ВФП (Пирогово, дистанции 1500, 3000 метров)

7 июля – Калязин (Калязин, дистанции 1000, 2500, 5000 метров)

13-14 июля – Кудыкина Гора (Липецкая область, дистанции 500, 1500, 3700, 5800, 9300 м)

20-21 июля – Онего (Петрозаводск, Республика Карелия, дистанции 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 м)

3 августа – Великий Новгород (Великий Новгород, 900, 3000, 5500 м)

10 августа – Псков (Псков, дистанции 1700, 2500, 5000 м)

11 августа – Пестовское (Пушкино, Московская область, дистанции 1000, 2000, 5000 м)

24 августа – Дубна (Дубна, дистанции 350, 2200, 4500 м)

25 августа – Сахалин Тунайча ­(озеро Тунайча, с трансфером участников из Южно-Сахалинска, дистанции 1000 метров, 2000 метров, 4000 метров)

31 августа – Руза (Руза, Московская область, дистанции 1000, 1852, 5000, 10000 м)

31 августа – Сахалин Анива (залив Анива Охотского моря, с трансфером участников из Южно-Сахалинска, дистанции 2000 метров, 4000 метров, 16 000 метров)

7 сентября – Москва (Крылатское, Москва, дистанции 500, 1000, 2000 м)

14 сентября – Сулак (Сулак, дистанция 3000 м)

5 октября – Сочи Финал (Сочи, дистанция 1000, 2300, 5000 м)

Подробности о заплывах и регистрация – на сайте серии Swimcup.