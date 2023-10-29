Turkistan Marathon отменен из-за трагедии на шахте в Карагандинской области Казахстана

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Turkistan Marathon должен был пройти в воскресенье 29 октября в Казахстане и был отменен из-за общенационального траура. Утром 28 октября на угледобывающей шахте имени Костенко в Карагандинской области произошел взрыв метана, унесший жизни 33 человек. Еще 13 числятся без вести пропавшими.

«Это большая утрата для всех казахстанцев, большая трагедия. Мы тяжело скорбим вместе с семьями погибших», – выразили соболезнования организаторы забега в обращении в соцсетях. Они также сообщили, что вернут участникам стартовые взносы.

Забег должен был пройти в древнем городе Туркестане во второй раз и привлечь 3000 участников. Для участия были запланированы дистанции 42 км, 21 км и 10 км. Также в рамках забега должен был пройти детский забег на 3 км и соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 10 км.

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