Паралимпийский чемпион Александр Яремчук принял участие в съемках осенней беговой коллекции Demix. Он стал амбассадором компании по результатам народного голосования

Паралимпийский чемпион Александр Яремчук принял участие в съемках осенней беговой коллекции Demix. Он стал амбассадором компании летом 2023 года по результатам народного голосования.

В июне 2023 года в совместном спецпроекте Demix и Sports.ru собрали 6 000 историй людей, влюбленных в бег. По результатам открытого голосования первые 10 мест в рейтинге заняли настолько интересные кандидаты, что Demix пригласил их всех стать новыми лицами бренда.

Новые амбассадоры приняли участие в съемках коллекции осеннего бегового сезона наравне с действующим амбассадором бренда – чемпионкой России по полумарафону Лизой Погудо. Александр Яремчук, чемпион Паралимпийских игр в Токио (бег 1500 метров), бронзовый призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы и мастер спорта международного класса, рассказал, как проходила фотосессия:

«Съемка осенней коллекции проходила в конце августа, погода в Москве была переменчивая – то солнце, то дождь. Рано утром я приехал в Москву из Питера. Ребята были уже на первой локации, куда поспешил и я. Все были из разных городов, со всеми было приятно познакомиться. У нас была классная съемочная команда, поэтому съемки прошли очень круто, на одном дыхании. Был забавный момент, когда зажгли файеры для командного фото и весь дым попадал в лицо, но мы стоически шутили и не прерывали съемку».

В съемке также приняли участие Владислав Лапшин (чемпион Москвы по классическому бодибилдингу, марафонец и триатлет), Алексей Гончаренко (марафонец, руководитель бегового комьюнити nagRUNi), Анна Рубцова (мастер спорта по легкой атлетике в беге на 400 метров) и Виктория Подмарькова (бегунья-любитель, финишер полумарафонов).