Паралимпийский чемпион Александр Яремчук принял участие в съемках осенней беговой коллекции Demix. Он стал амбассадором компании по результатам народного голосования

Теги Паралимпийские игры любительский спорт Бег Александр Яремчук маркетинг Елизавета Погудо Здоровье

Паралимпийский чемпион Александр Яремчук принял участие в съемках осенней беговой коллекции Demix. Он стал амбассадором компании летом 2023 года по результатам народного голосования.

В июне 2023 года в совместном спецпроекте Demix и Sports.ru собрали 6 000 историй людей, влюбленных в бег. По результатам открытого голосования первые 10 мест в рейтинге заняли настолько интересные кандидаты, что Demix пригласил их всех стать новыми лицами бренда.

Новые амбассадоры приняли участие в съемках коллекции осеннего бегового сезона наравне с действующим амбассадором бренда – чемпионкой России по полумарафону Лизой Погудо. Александр Яремчук, чемпион Паралимпийских игр в Токио (бег 1500 метров), бронзовый призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы и мастер спорта международного класса, рассказал, как проходила фотосессия:

«Съемка осенней коллекции проходила в конце августа, погода в Москве была переменчивая – то солнце, то дождь. Рано утром я приехал в Москву из Питера. Ребята были уже на первой локации, куда поспешил и я. Все были из разных городов, со всеми было приятно познакомиться. У нас была классная съемочная команда, поэтому съемки прошли очень круто, на одном дыхании. Был забавный момент, когда зажгли файеры для командного фото и весь дым попадал в лицо, но мы стоически шутили и не прерывали съемку».

В съемке также приняли участие Владислав Лапшин (чемпион Москвы по классическому бодибилдингу, марафонец и триатлет), Алексей Гончаренко (марафонец, руководитель бегового комьюнити nagRUNi), Анна Рубцова (мастер спорта по легкой атлетике в беге на 400 метров) и Виктория Подмарькова (бегунья-любитель, финишер полумарафонов).

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