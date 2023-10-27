Организаторы забегов, лыжных и триатлонных гонок Grom опубликовали календарь на 2024 год. Запланировано 13 мероприятий
Организатор серии стартов Grom опубликовал календарь мероприятий на 2024 год. В серию входят лыжные, беговые и триатлонные старты, все события проходят в Москве.
Лыжные гонки:
- 13 января – Grom Ski Night (ночная гонка 15 км)
- 21 января – Grom Skiathlon (прохождение дистанции дважды, конек + классика)
- 4 февраля – Grom Ski 30К
- 25 февраля – Grom Ski 50K
Забеги:
- 13 апреля – Grom Relay (эстафета)
- 27-28 апреля – Весенний Grom
- 8 сентября – Grom 10K
- 5-6 октября – Осенний Grom
- 19 октября – Grom Relay (эстафета)
Триатлон:
- 2 июня – Grom Tri Sprint (спринт – 750 метров заплыв, 20 км велогонка, 5 км забег)
- 7 июля – Grom Tri Sprint
- 4 августа – Grom Tri Sprint
- 24-25 августа – Grom БМТ
Регистрация на старты откроется позже, за обновлениями можно следить в соцсетях организаторов.
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