Организаторы забегов, лыжных и триатлонных гонок Grom опубликовали календарь на 2024 год. Запланировано 13 мероприятий

Организатор серии стартов Grom опубликовал календарь мероприятий на 2024 год. В серию входят лыжные, беговые и триатлонные старты, все события проходят в Москве.

Лыжные гонки:

13 января – Grom Ski Night (ночная гонка 15 км)

21 января – Grom Skiathlon (прохождение дистанции дважды, конек + классика)

4 февраля – Grom Ski 30К

25 февраля – Grom Ski 50K

Забеги:

13 апреля – Grom Relay (эстафета)

27-28 апреля – Весенний Grom

8 сентября – Grom 10K

5-6 октября – Осенний Grom

19 октября – Grom Relay (эстафета)

Триатлон:

2 июня – Grom Tri Sprint (спринт – 750 метров заплыв, 20 км велогонка, 5 км забег)

7 июля – Grom Tri Sprint

4 августа – Grom Tri Sprint

24-25 августа – Grom БМТ

Регистрация на старты откроется позже, за обновлениями можно следить в соцсетях организаторов.