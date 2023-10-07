Результаты заплыва X-WATERS Nuclear

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7 октября в Десногорске (Смоленская область) прошел заплыв, организованный командой X-WATERS – международной серии стартов на открытой воде.

Для заплывов были доступны дистанции на 1 км, 1 милю (1,6 км), 3 км, 5 км, 10 км, и детские старты X-KIDS на 200 м. Заплывы проходили вокруг атомной станции в Десногорске.

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Иван Ширяев – 16:44

2. Дмитрий Радецкий – 17:01

3. Глеб Тумаков – 17:40

1 км, женщины

1. Ульяна Лябухина – 19:39

2. Анна Вотякова – 20:33

3. Ольга Гусева – 20:49

1 миля, мужчины

1. Юрий Сарамутин – 22:20

2. Андрей Голета – 23:03

3. Владимир Гусев – 23:06

1 миля, женщины

1. Ольга Лебедева – 26:43

2. Дарья Аксенчик – 26:55

3. Ирина Чекасина – 27:04

3 км, мужчины

1. Владимир Гусев – 32:59

2. Андрей Голета – 33:48

3. Александр Куркин – 34:15 

3 км, женщины

1. Татьяна Акопян – 39:18

2. Татьяна Комарова – 40:58

3. Валентина Палий – 42:27

5 км, мужчины

1. Роман Бажок – 1:15:23

2. Андрей Гринкевич –1:16:04

3. Станислав Шершов – 1:19:19

5 км, женщины

1. Анастасия Чернова – 1:23:18

2. Евгения Леонова – 1:25:57

3. Надежда Казеннова – 1:33:58 

10 км, мужчины

1. Геннадий Бынин – 1:54:59

2. Виталий Борисок – 2:02:20

3. Александр Макович – 2:06:11

10 км, женщины

1. Юлия Шрамко – 2:26:20

2. Ольга Куцовол – 2:27:27

3. Анастасия Крюкова – 2:30:44

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time

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