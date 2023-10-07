Результаты заплыва X-WATERS Nuclear
7 октября в Десногорске (Смоленская область) прошел заплыв, организованный командой X-WATERS – международной серии стартов на открытой воде.
Для заплывов были доступны дистанции на 1 км, 1 милю (1,6 км), 3 км, 5 км, 10 км, и детские старты X-KIDS на 200 м. Заплывы проходили вокруг атомной станции в Десногорске.
Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Иван Ширяев – 16:44
2. Дмитрий Радецкий – 17:01
3. Глеб Тумаков – 17:40
1 км, женщины
1. Ульяна Лябухина – 19:39
2. Анна Вотякова – 20:33
3. Ольга Гусева – 20:49
1 миля, мужчины
1. Юрий Сарамутин – 22:20
2. Андрей Голета – 23:03
3. Владимир Гусев – 23:06
1 миля, женщины
1. Ольга Лебедева – 26:43
2. Дарья Аксенчик – 26:55
3. Ирина Чекасина – 27:04
3 км, мужчины
1. Владимир Гусев – 32:59
2. Андрей Голета – 33:48
3. Александр Куркин – 34:15
3 км, женщины
1. Татьяна Акопян – 39:18
2. Татьяна Комарова – 40:58
3. Валентина Палий – 42:27
5 км, мужчины
1. Роман Бажок – 1:15:23
2. Андрей Гринкевич –1:16:04
3. Станислав Шершов – 1:19:19
5 км, женщины
1. Анастасия Чернова – 1:23:18
2. Евгения Леонова – 1:25:57
3. Надежда Казеннова – 1:33:58
10 км, мужчины
1. Геннадий Бынин – 1:54:59
2. Виталий Борисок – 2:02:20
3. Александр Макович – 2:06:11
10 км, женщины
1. Юлия Шрамко – 2:26:20
2. Ольга Куцовол – 2:27:27
3. Анастасия Крюкова – 2:30:44
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time.
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