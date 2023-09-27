В Сочи пройдет масштабный фестиваль спорта IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023. 6-8 октября состоятся забеги, заплывы и триатлон на железной дистанции

С 6 по 8 октября на Федеральной территории «Сириус» (Сочи) состоится фестиваль спорта IRONSTAR SOCHI SIRIUS.

В рамках фестиваля пройдет главная триатлонная гонка сезона – IRONSTAR 226. Это «железная дистанция», которая состоит из плавательного этапа на 3,86 км, велоэтапа на 180 км и бегового этапа на 42 км.

В пятницу 6 октября пройдут детский забег STARKIDS, женский забег IRONLADY на 5 км и заплывы SWIMSTAR на 1,8 и 3,8 км.

В субботу 7 октября участников будут ждать «железная» и «полужелезная» триатлонные дистанции на 226 и 113 км. В этот же день состоится Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции.

Фестиваль завершится в воскресенье 8 октября соревнованиями по триатлону на дистанциях OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10,5 км бег) и SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5,25 км бег).

Маршруты всех соревнований пройдут по живописной трассе. Плавательный этап пройдет в бухте Имеретинского порта. Маршрут велоэтапа начнется на побережье и продолжится в горах по трассе Адлер-Красная Поляна. Беговой этап пройдет по берегу Черного моря и живописному молу, с которого откроется вид на стартовый городок.

Узнать дополнительную информацию о каждом этапе и зарегистрироваться можно на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.