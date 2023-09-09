Российский бренд экипировки для велоспорта Veter.cc запустил беговую линейку. В нее вошли майки, футболки, халф-тайтсы и носки

Теги Бег любительский спорт стиль Забег Календарь стартов Здоровье

Российский бренд экипировки для велоспорта и триатлона Veter.cc анонсировал коллекцию беговой одежды Running Debut. В нее вошли майки, две модели халф-тайтсов, футболки и носки.

Халф-тайтсы сделаны из премиальной матовой ткани, которая обладает компрессионными свойствами, отлично вентилируется и отводит влагу. Они представлены в двух вариантах – классическом и карго. 

Майки и футболки в коллекции – из технологичной ультра-легкой ткани плотностью 85 г/м2 и 75 г/м2 соответственно. Перфорированная структура материала майки эффективно распределяет и отводит влагу и сохраняет сухость. Футболки моментально высыхают и почти не впитывают влагу, что удобно для освежения на забегах. 

Беговая коллекция Running Debut произведена на собственном производстве бренда. Ее уже можно купить онлайн по ссылке или в оффлайн магазине в Лужниках. 

 

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