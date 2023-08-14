Результаты «Валдай Ультра Трейл» 2023
12-13 августа в Новгородской области состоялся спортивный фестиваль «Валдай Ультра Трейл».
В субботу прошли заплывы на озере Находно на 950 м, 1900 м и 3800 м. В воскресенье состоялись трейловые забеги на 105 км, 57 км, 30 км, 15 км, 7 км и детский старт на 1 км.
Дистанции гонок прошли по Большой Валдайской Тропе.
Результаты победителей:
Заплыв 950 м, мужчины
1. Антон Лосев – 15:07
2. Артем Вуколов – 15:51
3. Александр Вертянкин –16:24
Заплыв 950 м, женщины
1. Татьяна Акопян – 16:32
2. Дарья Тимофеева – 17:01
3. Алена Жаркова – 17:36
Заплыв 1900 м, мужчины
1. Александр Астапов – 26:41
2. Анатолий Шабаршов – 28:34
3. Илья Косов – 29:44
Заплыв 1900 м, женщины
1. Маргарита Филатова – 36:27
2. Елена Зотова – 36:54
3. Наталья Петухова – 39:05
Заплыв 3800 м, мужчины
1. Егор Соловьев – 1:07:27
2. Дмитрий Тушин – 1:07:50
3. Антон Сидякин – 1:09:43
Заплыв 3800 м, женщины
1. Татьяна Акопян – 1:09:53
2. Валентина Полякова – 1:16:47
3. Надежда Казеннова – 1:21:37
Трейл 105 км, мужчины
1. Родион Лебедев – 10:54:35
2. Игорь Яковлев – 10:54:51
3. Антон Ростовиков – 11:05:00
Трейл 105 км, женщины
1. Мария Баруцкова – 13:41:34
2. Ольга Эммос – 15:22:19
3. Ольга Ботоговская – 16:41:36
Трейл 57 км, мужчины
1. Станислав Байрамов – 5:27:52,0
2. Влад Сатаров – 5:27:52,2
3. Евгений Рыбинский – 5:29:46
Трейл 57 км, женщины
1. Юлия Руденко – 5:51:52
2. Виктория Храброва – 6:01:36
3. Светлана Сербина – 6:16:42
Трейл 30 км, мужчины
1. Егор Соловьев – 2:17:53
2. Евгений Большаков – 2:32:28
3. Павел Ичетовкин – 2:34:59
Трейл 30 км, женщины
1. Маргарита Питерцева – 2:41:27
2. Виктория Зарина – 2:54:12
3. Дарья Серегина – 3:02:01
Трейл 15 км, мужчины
1. Дмитрий Пыхунов – 58:36
2. Ярослав Голубев – 1:01:12
3. Алексей Кузьменко – 1:02:17
Трейл 15 км, женщины
1. Наталья Измоденова – 1:09:36
2. Галина Крылова – 1:16:35
3. Анна Кныш – 1:17:32
Трейл 7 км, мужчины
1. Александр Лапкин – 30:47
2. Александр Кириллов – 31:09
3. Алексей Русаков – 32:28
Трейл 7 км, женщины
1. Татьяна Байрамова – 35:13
2. Надежда Горбунова – 37:06
3. Юлия Новожилова – 37:11
Результаты всех участников всех забегов можно посмотреть здесь, заплывов – по ссылке. Фотографии с фестиваля появятся позже на сайте Sport-Images и на странице организаторов ВКонтакте.
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