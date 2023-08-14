Результаты «Валдай Ультра Трейл» 2023

12-13 августа в Новгородской области состоялся спортивный фестиваль «Валдай Ультра Трейл».

В субботу прошли заплывы на озере Находно на 950 м, 1900 м и 3800 м. В воскресенье состоялись трейловые забеги на 105 км, 57 км, 30 км, 15 км, 7 км и детский старт на 1 км.

Дистанции гонок прошли по Большой Валдайской Тропе.

Результаты победителей:

Заплыв 950 м, мужчины

1. Антон Лосев – 15:07

2. Артем Вуколов – 15:51

3. Александр Вертянкин –16:24

Заплыв 950 м, женщины

1. Татьяна Акопян – 16:32

2. Дарья Тимофеева – 17:01

3. Алена Жаркова – 17:36

Заплыв 1900 м, мужчины

1. Александр Астапов – 26:41

2. Анатолий Шабаршов – 28:34

3. Илья Косов – 29:44

Заплыв 1900 м, женщины

1. Маргарита Филатова – 36:27

2. Елена Зотова – 36:54

3. Наталья Петухова – 39:05

Заплыв 3800 м, мужчины

1. Егор Соловьев – 1:07:27

2. Дмитрий Тушин – 1:07:50

3. Антон Сидякин – 1:09:43

Заплыв 3800 м, женщины

1. Татьяна Акопян – 1:09:53

2. Валентина Полякова – 1:16:47

3. Надежда Казеннова – 1:21:37

Трейл 105 км, мужчины

1. Родион Лебедев – 10:54:35

2. Игорь Яковлев – 10:54:51

3. Антон Ростовиков – 11:05:00

Трейл 105 км, женщины

1. Мария Баруцкова – 13:41:34

2. Ольга Эммос – 15:22:19

3. Ольга Ботоговская – 16:41:36

Трейл 57 км, мужчины

1. Станислав Байрамов – 5:27:52,0

2. Влад Сатаров – 5:27:52,2

3. Евгений Рыбинский – 5:29:46

Трейл 57 км, женщины

1. Юлия Руденко – 5:51:52

2. Виктория Храброва – 6:01:36

3. Светлана Сербина – 6:16:42

Трейл 30 км, мужчины

1. Егор Соловьев – 2:17:53

2. Евгений Большаков – 2:32:28

3. Павел Ичетовкин – 2:34:59

Трейл 30 км, женщины

1. Маргарита Питерцева – 2:41:27

2. Виктория Зарина – 2:54:12

3. Дарья Серегина – 3:02:01

Трейл 15 км, мужчины

1. Дмитрий Пыхунов – 58:36

2. Ярослав Голубев – 1:01:12

3. Алексей Кузьменко – 1:02:17

Трейл 15 км, женщины

1. Наталья Измоденова – 1:09:36

2. Галина Крылова – 1:16:35

3. Анна Кныш – 1:17:32

Трейл 7 км, мужчины

1. Александр Лапкин – 30:47

2. Александр Кириллов – 31:09

3. Алексей Русаков – 32:28

Трейл 7 км, женщины

1. Татьяна Байрамова – 35:13

2. Надежда Горбунова – 37:06

3. Юлия Новожилова – 37:11

Результаты всех участников всех забегов можно посмотреть здесь, заплывов – по ссылке. Фотографии с фестиваля появятся позже на сайте Sport-Images и на странице организаторов ВКонтакте.