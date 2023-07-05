Президиум ВФЛА утвердил рекорды Владимира Никитина и Елены Коробкиной в беге на 10 км

Президиум ВФЛА утвердил ряд рекордов России, среди которых результаты Елены Коробкиной и Владимира Никитина, показанные в 2022 году.

7 августа 2022 года на полумарафоне «Северная столица» в Санкт-Петербурге Елена Коробкина пробежала 10 км за 31:26, этот результат превысил предыдущий рекорд 32:04, установленный Людмилой Бикташевой в 2008 году.

Владимир Никитин также установил рекорд страны на дистанции 10 км, пробежав за 28:11 в рамках «Московского марафона» 18 сентября 2022 года. Предыдущий рекорд принадлежал ему же – в сентябре 2020 года Владимир пробежал дистанцию за 28:22.