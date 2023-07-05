Забег «Ночная Казань» перенесен на 19 августа из-за проведения Суперкубка России по футболу

Забег «Ночная Казань» должен был состояться 15 июля. Его пришлось перенести на месяц позже из-за проведения Суперкубка России по футболу. В июне было объявлено, что матч между «Зенитом» (чемпионы России) и ЦСКА (обладатели Кубка России) состоится в Казани на «Ак Барс Арене» 15 июля.

По решению МВД Республики Татарстан и главы республики организаторы перенесли забег, чтобы обеспечить безопасность участников. Была выбрана свободная дата, в которую комфортно перекрыть дорожное движение.

Слоты автоматически переносятся на новую дату, а дополнительная информация будет отправлена всем зарегистрированным на забег спортсменам по электронной почте.

На забеге «Ночная Казань» можно пробежать дистанции 5 км и 10 км, также состоится детский забег TIMERKIDS на 300 м и 600 м.

Ознакомиться с информацией о забеге можно на сайте timerman.org. Следить за обновлениями можно в соцсетях организаторов – в Telegram-канале и группе ВКонтакте.