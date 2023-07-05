Забег «Ночная Казань» перенесен на 19 августа из-за проведения Суперкубка России по футболу

Теги любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Здоровье

Забег «Ночная Казань» должен был состояться 15 июля. Его пришлось перенести на месяц позже из-за проведения Суперкубка России по футболу. В июне было объявлено, что матч между «Зенитом» (чемпионы России) и ЦСКА (обладатели Кубка России) состоится в Казани на «Ак Барс Арене» 15 июля.

По решению МВД Республики Татарстан и главы республики организаторы перенесли забег, чтобы обеспечить безопасность участников. Была выбрана свободная дата, в которую комфортно перекрыть дорожное движение.

Слоты автоматически переносятся на новую дату, а дополнительная информация будет отправлена всем зарегистрированным на забег спортсменам по электронной почте.

На забеге «Ночная Казань» можно пробежать дистанции 5 км и 10 км, также состоится детский забег TIMERKIDS на 300 м и 600 м.

Ознакомиться с информацией о забеге можно на сайте timerman.org. Следить за обновлениями можно в соцсетях организаторов – в Telegram-канале и группе ВКонтакте.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий