Результаты ecofest Ruskeala 2023. В мраморном каньоне в 6 раз прошел фестиваль бега, плавания и скандинавской ходьбы
В шестой раз в горном парке Рускеала прошел спортивный фестиваль ecofest Ruskeala. Фестиваль включал в себя соревнования по плаванию и гонку на сапах, проходившие прямо в озере в мраморном каньоне, а также трейловый забег на 5, 10, 21 и 31 км и скандинавскую ходьбу 5 и 10 км.
Результаты призеров:
Заплыв 750 метров, мужчины
1. Иван Андрианов – 9:02.9
2. Илья Косов – 9:53.3
3. Павел Черныш – 10:04.7
Заплыв 750 метров, женщины
1. Ульяна Латышева – 10:39.8
2. Руфина Клишковская – 12:14.1
3. Валентина Городулина – 12:43.1
Заплыв 1500 метров, мужчины
1. Алексей Боровлев – 19:03.5
2. Константин Кондратенко – 19:27.3
3. Георгий Колесниченко – 19:38.4
Заплыв 1500 метров, женщины
1. Дорида Николаева – 20:00.6
2. Милена Кутногорская – 20:33.8
3. Ирина Чекасина – 21:06.9
Заплыв 3000 метров, мужчины
1. Владимир Петров – 35:24.2
2. Роман Чирков – 37:35.3
3. Евгений Канаев – 40:15.0
Заплыв 3000 метров, женщины
1. Ксения Гончарова – 43:38.2
2. Ольга Селиванова – 45:22.8
3. Анастасия Крюкова – 45:47.0
Заплыв на сапах, общий зачет
1. Артем Малютин – 5:19.5
2. Лев Федоров – 5:26.5
3. Дмитрий Федоров – 5:37.3
Скандинавская ходьба 5 км, мужчины
1. Алексей Андреев – 37:04.6
2. Анатолий Павлинов – 38:18.0
3. Павел Плахов – 44:11.8
Скандинавская ходьба 5 км, женщины
1. Юлия Санфирова – 33:09.4
2. Анна Киченко – 39:23.9
3. Оксана Коржова – 39:30.3
Скандинавская ходьба 10 км, мужчины
1. Павел Дубицкий – 1:12:09.8
2. Геннадий Смирнов – 1:13:27.8
3. Андрей Громов – 1:20:25.0
Скандинавская ходьба 10 км, женщины
1. Мария Кутузова – 1:20:22.7
2. Ольга Прокопович – 1:20:53.0
3. Наталья Филимонова – 1:27:15.9
Трейловый забег 5 км, мужчины
1. Алексей Пилюшенко – 20:53.8
2. Иннокентий Шиляев – 20:56.0
3. Алексей Артемьев – 21:20.5
Трейловый забег 5 км, женщины
1. Алиса Кубышкина – 20:07.5
2. Светлана Ванжина – 21:48.1
3. Светлана Прокопенко – 22:37.5
Трейловый забег 10 км, мужчины
1. Александр Яковлев – 39:53.4
2. Вячеслав Зуев – 39:59.2
3. Сергей Чулков – 43:22.1
Трейловый забег 10 км, женщины
1. Алина Солодова – 48:31.0
2. Марина Воронюк – 48:54.3
3. Алена Коршунова – 52:51.3
Трейловый забег 21 км, мужчины
1. Денис Данченко – 1:34:25.6
2. Игорь Маликов – 1:44:37.6
3. Павел Соколов – 1:46:43.0
Трейловый забег 21 км, женщины
1. Олеся Меньшикова – 1:49:08.0
2. Елизавета Летникова – 1:52:39.7
3. Нина Щемелева – 1:59:17.5
Трейловый забег 31 км, мужчины
1. Вадим Смирнов – 2:20:33.2
2. Алексей Мосягин – 2:27:43.7
3. Алексей Белоусов – 2:36:07.2
Трейловый забег 31 км, женщины
1. Анна Богданова – 2:50:43.6
2. Александра Меньшикова – 3:03:43.7
3. Анастасия Вострова – 3:22:27.9
Результаты всех участников можно найти на сайте Karelia Sport Fest.
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