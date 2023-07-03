Результаты ecofest Ruskeala 2023. В мраморном каньоне в 6 раз прошел фестиваль бега, плавания и скандинавской ходьбы

Теги плавание Скандинавская ходьба Бег SUP серфинг Трейлраннинг Забег Здоровье

В шестой раз в горном парке Рускеала прошел спортивный фестиваль ecofest Ruskeala. Фестиваль включал в себя соревнования по плаванию и гонку на сапах, проходившие прямо в озере в мраморном каньоне, а также трейловый забег на 5, 10, 21 и 31 км и скандинавскую ходьбу 5 и 10 км.

Результаты призеров:

Заплыв 750 метров, мужчины

1. Иван Андрианов – 9:02.9 
 
2. Илья Косов – 9:53.3 

3. Павел Черныш  – 10:04.7 

Заплыв 750 метров, женщины

1. Ульяна Латышева – 10:39.8 
 
2. Руфина Клишковская – 12:14.1 

3. Валентина Городулина – 12:43.1

Заплыв 1500 метров, мужчины

1. Алексей Боровлев – 19:03.5 

2. Константин Кондратенко – 19:27.3 

3. Георгий Колесниченко – 19:38.4 

Заплыв 1500 метров, женщины

1. Дорида Николаева – 20:00.6 

2. Милена Кутногорская – 20:33.8 

3. Ирина Чекасина – 21:06.9 

Заплыв 3000 метров, мужчины

1. Владимир Петров – 35:24.2 
 
2. Роман Чирков – 37:35.3 

3. Евгений Канаев – 40:15.0 

Заплыв 3000 метров, женщины

1. Ксения Гончарова – 43:38.2 
 
2. Ольга Селиванова – 45:22.8 

3. Анастасия Крюкова – 45:47.0

Заплыв на сапах, общий зачет

1. Артем Малютин – 5:19.5 
 
2. Лев Федоров – 5:26.5 

3. Дмитрий Федоров – 5:37.3 

Скандинавская ходьба 5 км, мужчины

1. Алексей Андреев – 37:04.6 
 
2. Анатолий Павлинов – 38:18.0 

3. Павел Плахов – 44:11.8 

Скандинавская ходьба 5 км, женщины

1. Юлия Санфирова – 33:09.4 
 
2. Анна Киченко – 39:23.9 

3. Оксана Коржова – 39:30.3 

Скандинавская ходьба 10 км, мужчины

1. Павел Дубицкий – 1:12:09.8 
 
2. Геннадий Смирнов – 1:13:27.8 

3. Андрей Громов – 1:20:25.0 

Скандинавская ходьба 10 км, женщины

1. Мария Кутузова – 1:20:22.7 

2. Ольга Прокопович – 1:20:53.0 
 
3. Наталья Филимонова – 1:27:15.9

Трейловый забег 5 км, мужчины

1. Алексей Пилюшенко – 20:53.8 
 
2. Иннокентий Шиляев – 20:56.0 

3. Алексей Артемьев – 21:20.5

Трейловый забег 5 км, женщины

1. Алиса Кубышкина – 20:07.5 
 
2. Светлана Ванжина – 21:48.1 

3. Светлана Прокопенко – 22:37.5 

Трейловый забег 10 км, мужчины

1. Александр Яковлев – 39:53.4 
 
2. Вячеслав Зуев – 39:59.2 

3. Сергей Чулков – 43:22.1

Трейловый забег 10 км, женщины

1. Алина Солодова – 48:31.0 
 
2. Марина Воронюк – 48:54.3 

3. Алена Коршунова – 52:51.3 

Трейловый забег 21 км, мужчины

1. Денис Данченко – 1:34:25.6 

2. Игорь Маликов – 1:44:37.6 

3. Павел Соколов – 1:46:43.0 

Трейловый забег 21 км, женщины

1. Олеся Меньшикова – 1:49:08.0 
 
2. Елизавета Летникова – 1:52:39.7 

3. Нина Щемелева – 1:59:17.5 

Трейловый забег 31 км, мужчины

1. Вадим Смирнов – 2:20:33.2 
 
2. Алексей Мосягин – 2:27:43.7 

3. Алексей Белоусов – 2:36:07.2 

Трейловый забег 31 км, женщины

1. Анна Богданова – 2:50:43.6 
 
2. Александра Меньшикова – 3:03:43.7 

3. Анастасия Вострова – 3:22:27.9

Результаты всех участников можно найти на сайте Karelia Sport Fest.

Опубликовал Юля Пухкал

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