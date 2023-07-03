Результаты Зеленоградского полумарафона 2023
В Зеленограде 2 июля прошел Зеленоградский полумарафон. Забег в 1997 году основал Борис Прокопьев, редактор журнала «Бег и мы», бегун и писатель. С 2013 года организацией старта занимается команда Zelrun.
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Результаты призеров в 2023 году:
21,1 км, мужчины
1. Алексей Быстров – 01:13:07
2. Денис Дубинин – 01:16:37
3. Олег Дудихин – 01:17:23
21,1 км, женщины
1. Любовь Коровина – 01:24:47
2. Елена Маракуша – 01:30:27
3. Виктория Разуваева – 01:30:40
10 км, мужчины
1. Александр Доморников – 00:31:58
2. Алексей Овчаров – 00:32:19
3. Максим Ликсаков – 00:35:15.01
10 км, женщины
1. Екатерина Рябикова – 00:37:54
2. Ольга Крутенюк – 00:38:50
3. Арина Ивкина – 00:39:53
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте results.zone.
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