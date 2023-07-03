Результаты Зеленоградского полумарафона 2023

В Зеленограде 2 июля прошел Зеленоградский полумарафон. Забег в 1997 году основал Борис Прокопьев, редактор журнала «Бег и мы», бегун и писатель. С 2013 года организацией старта занимается команда Zelrun.

«В соцсетях – богемные фото, а на забегах мусор собираю». Интервью с супермоделью Ириной Куликовой, со-организатором Зеленоградского полумарафона

Результаты призеров в 2023 году:

21,1 км, мужчины

1. Алексей Быстров – 01:13:07

2. Денис Дубинин – 01:16:37

3. Олег Дудихин – 01:17:23

21,1 км, женщины

1. Любовь Коровина – 01:24:47

2. Елена Маракуша – 01:30:27

3. Виктория Разуваева – 01:30:40

10 км, мужчины

1. Александр Доморников – 00:31:58

2. Алексей Овчаров – 00:32:19

3. Максим Ликсаков – 00:35:15.01

10 км, женщины

1. Екатерина Рябикова – 00:37:54

2. Ольга Крутенюк – 00:38:50

3. Арина Ивкина – 00:39:53

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте results.zone.