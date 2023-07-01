В Иваново прошел полумарафон «Красная нить», победители – Артур Бурцев и Евгения Индина
В Иваново 1 июля прошел полумарафон «Красная нить» – атлеты бежали под дождем дистанции в 10 и 21,1 км. Трассы забега были проложены по центру города, а стартовый городок находился у церкви Георгия Победоносца.
21,1 км, мужчины
1. Артур Бурцев – 01:10:09
2. Виталий Логинов – 01:10:35
3. Константин Соколов – 01:11:59
21,1 км, женщины
1. Евгения Индина – 01:24:37
2. Елена Скоблина – 01:26:05
3. Ольга Силаева – 01:28:32
10 км, мужчины
1. Сергей Маценков – 32:13
2. Юрий Котов – 32:19
3. Дмитрий Рылов – 32:27
10 км, женщины
1. Екатерина Сергеева – 37:46
2. Алена Краснушкина – 37:54
3. Александра Горбунова – 39:08
Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning.
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