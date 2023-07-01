В Иваново прошел полумарафон «Красная нить», победители – Артур Бурцев и Евгения Индина

В Иваново 1 июля прошел полумарафон «Красная нить» – атлеты бежали под дождем дистанции в 10 и 21,1 км. Трассы забега были проложены по центру города, а стартовый городок находился у церкви Георгия Победоносца.

21,1 км, мужчины

1. Артур Бурцев – 01:10:09

2. Виталий Логинов – 01:10:35

3. Константин Соколов – 01:11:59

21,1 км, женщины

1. Евгения Индина – 01:24:37

2. Елена Скоблина – 01:26:05

3. Ольга Силаева – 01:28:32

10 км, мужчины

1. Сергей Маценков – 32:13

2. Юрий Котов – 32:19

3. Дмитрий Рылов – 32:27

10 км, женщины

1. Екатерина Сергеева – 37:46

2. Алена Краснушкина – 37:54

3. Александра Горбунова – 39:08

Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning.