Результаты Astana Half Marathon 2023. Победители – Михаил Кульков и Мария Коробицкая
18 июня в Астане (столица Казахстана) во второй раз прошел одноименный полумарафон.
Кроме основной дистанции на 21,1 км для участия были доступны забеги на 10 км и скандинавская ходьба на 10 км. Полумарафонскую дистанцию можно было пробежать в формате эстафеты экиден (4 человека в команде).
Трасса забегов прошла по центральным улицам Астаны, по ровному асфальтовому покрытию.
Результаты победителей:
21,1 км, мужчины
1. Михаил Кульков – 1:07:06
2. Илья Тяпкин – 1:07:44
3. Нодирбек Муталипов – 1:08:11
21,1 км, женщины
1. Мария Коробицкая – 1:15:40
2. Светлана Куделич – 1:17:57
3. Екатерина Васильченко – 1:22:44
10 км, мужчины
1. Райымбек Жулбагамбетов – 31:27
2. Дамир Егинбаев 32:18
3. Руслан Оглов 32:25
10 км, женщины
1. Гульжан Сакенова – 32:37
2. Татьяна Нерознак – 35:25
3. Индира Ибраева – 37:17
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть по ссылке.
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