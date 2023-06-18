Результаты Astana Half Marathon 2023. Победители – Михаил Кульков и Мария Коробицкая

Теги Бег Светлана Куделич любительский спорт Михаил Кульков Забег Календарь стартов Здоровье

18 июня в Астане (столица Казахстана) во второй раз прошел одноименный полумарафон.

Кроме основной дистанции на 21,1 км для участия были доступны забеги на 10 км и скандинавская ходьба на 10 км. Полумарафонскую дистанцию можно было пробежать в формате эстафеты экиден (4 человека в команде).

Трасса забегов прошла по центральным улицам Астаны, по ровному асфальтовому покрытию. 

Результаты победителей:

21,1 км, мужчины

1. Михаил Кульков – 1:07:06

2. Илья Тяпкин – 1:07:44

3. Нодирбек Муталипов – 1:08:11

21,1 км, женщины

1. Мария Коробицкая – 1:15:40

2. Светлана Куделич – 1:17:57

3. Екатерина Васильченко – 1:22:44

10 км, мужчины

1. Райымбек Жулбагамбетов – 31:27

2. Дамир Егинбаев 32:18

3. Руслан Оглов 32:25

10 км, женщины

1. Гульжан Сакенова – 32:37

2. Татьяна Нерознак – 35:25

3. Индира Ибраева – 37:17

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть по ссылке

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