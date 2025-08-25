Алексей Калистратов и Елизавета Саутиева стали победителями дистанции 1/4 на соревнованиях по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2025

23 и 24 августа на территории курорта «Завидово» прошел фестиваль спорта для всей семьи IRONSTAR ZAVIDOVO 2025.

В субботу 23 августа в реке Дойбица состоялись заплывы SWIMSTAR на дистанциях одна (1,852 км) и две морские мили (3,704 км). Также в этот день прошли мужские и женские забеги на дистанции 5 км.

В воскресенье 24 августа прошли соревнования по триатлону на дистанциях 1/4 (1 км плавание, 45 км велоэтап, 10 км бег) и 1/8 (0,5 км плавание, 22 км велоэтап, 5 км бег). Две эти дистанции можно было совместить, сначала триатлет преодолевал 1/4, а после отдыха – 1/8.

Результаты победителей и призеров:

1/4, мужчины

1/4, женщины

Елизавета Саутиева – 2:16:04 Наталья Григорьева – 2:18:02 Ольга Егорова – 2:20:22

1/8, мужчины

Владимир Турбаевский – 1:04:38 Борис Прошин – 1:04:49 Денис Алексеев – 1:05:54

1/8, женщины

Елизавета Фоос – 1:12:01 Елизавета Саутиева – 1:15:50 Алиса Юдина – 1:17:03

Плавание, две мили, мужчины

Альберт Маннанов – 43:08 Дмитрий Сорокин – 48:58 Григорий Навроцкий – 49:48

Плавание, две мили, женщины

Мария Левданская – 49:35 Мария Бендер – 52:57 Юлия Громова – 56:09

Плавание, одна миля, мужчины

Альберт Маннанов – 22:13 Арсений Сироткин – 23:44 Александр Горунов – 25:53

Плавание, одна миля, женщины

Арина Воробьева – 26:04 Александра Авдеева – 26:37 Наталия Курдченко – 26:38

Забег, 5 км, мужчины

Эдуард Сырцов – 15:31 Владимир Осипов – 15:42 Алексей Киссер – 16:17

Забег, 5 км, женщины

Екатерина Домкина – 17:40 Евгения Хижняк – 18:00 Вера Максимова – 18:05

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора .