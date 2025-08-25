Алексей Калистратов и Елизавета Саутиева стали победителями дистанции 1/4 на соревнованиях по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2025
23 и 24 августа на территории курорта «Завидово» прошел фестиваль спорта для всей семьи IRONSTAR ZAVIDOVO 2025.
В субботу 23 августа в реке Дойбица состоялись заплывы SWIMSTAR на дистанциях одна (1,852 км) и две морские мили (3,704 км). Также в этот день прошли мужские и женские забеги на дистанции 5 км.
В воскресенье 24 августа прошли соревнования по триатлону на дистанциях 1/4 (1 км плавание, 45 км велоэтап, 10 км бег) и 1/8 (0,5 км плавание, 22 км велоэтап, 5 км бег). Две эти дистанции можно было совместить, сначала триатлет преодолевал 1/4, а после отдыха – 1/8.
Результаты победителей и призеров:
1/4, мужчины
Алексей Калистратов – 1:50:27
Владимир Турбаевский – 1:57:11
Роман Лысенко – 1:58:05
1/4, женщины
Елизавета Саутиева – 2:16:04
Наталья Григорьева – 2:18:02
Ольга Егорова – 2:20:22
1/8, мужчины
Владимир Турбаевский – 1:04:38
Борис Прошин – 1:04:49
Денис Алексеев – 1:05:54
1/8, женщины
Елизавета Фоос – 1:12:01
Елизавета Саутиева – 1:15:50
Алиса Юдина – 1:17:03
Плавание, две мили, мужчины
Альберт Маннанов – 43:08
Дмитрий Сорокин – 48:58
Григорий Навроцкий – 49:48
Плавание, две мили, женщины
Мария Левданская – 49:35
Мария Бендер – 52:57
Юлия Громова – 56:09
Плавание, одна миля, мужчины
Альберт Маннанов – 22:13
Арсений Сироткин – 23:44
Александр Горунов – 25:53
Плавание, одна миля, женщины
Арина Воробьева – 26:04
Александра Авдеева – 26:37
Наталия Курдченко – 26:38
Забег, 5 км, мужчины
Эдуард Сырцов – 15:31
Владимир Осипов – 15:42
Алексей Киссер – 16:17
Забег, 5 км, женщины
Екатерина Домкина – 17:40
Евгения Хижняк – 18:00
Вера Максимова – 18:05
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора.