  • Алексей Калистратов и Елизавета Саутиева стали победителями дистанции 1/4 на соревнованиях по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2025
Алексей Калистратов и Елизавета Саутиева стали победителями дистанции 1/4 на соревнованиях по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2025

23 и 24 августа на территории курорта «Завидово» прошел фестиваль спорта для всей семьи IRONSTAR ZAVIDOVO 2025.

В субботу 23 августа в реке Дойбица состоялись заплывы SWIMSTAR на дистанциях одна (1,852 км) и две морские мили (3,704 км). Также в этот день прошли мужские и женские забеги на дистанции 5 км.

В воскресенье 24 августа прошли соревнования по триатлону на дистанциях 1/4 (1 км плавание, 45 км велоэтап, 10 км бег) и 1/8 (0,5 км плавание, 22 км велоэтап, 5 км бег). Две эти дистанции можно было совместить, сначала триатлет преодолевал 1/4, а после отдыха – 1/8.

Результаты победителей и призеров:

1/4, мужчины

  1. Алексей Калистратов – 1:50:27

  2. Владимир Турбаевский – 1:57:11

  3. Роман Лысенко – 1:58:05

1/4, женщины

  1. Елизавета Саутиева – 2:16:04

  2. Наталья Григорьева – 2:18:02

  3. Ольга Егорова – 2:20:22

1/8, мужчины

  1. Владимир Турбаевский – 1:04:38

  2. Борис Прошин – 1:04:49

  3. Денис Алексеев – 1:05:54

1/8, женщины

  1. Елизавета Фоос – 1:12:01

  2. Елизавета Саутиева – 1:15:50

  3. Алиса Юдина – 1:17:03

Плавание, две мили, мужчины

  1. Альберт Маннанов – 43:08

  2. Дмитрий Сорокин – 48:58

  3. Григорий Навроцкий – 49:48

Плавание, две мили, женщины

  1. Мария Левданская – 49:35

  2. Мария Бендер – 52:57

  3. Юлия Громова – 56:09

Плавание, одна миля, мужчины

  1. Альберт Маннанов – 22:13

  2. Арсений Сироткин – 23:44

  3. Александр Горунов – 25:53

Плавание, одна миля, женщины

  1. Арина Воробьева – 26:04

  2. Александра Авдеева – 26:37

  3. Наталия Курдченко – 26:38

Забег, 5 км, мужчины

  1. Эдуард Сырцов – 15:31

  2. Владимир Осипов – 15:42

  3. Алексей Киссер – 16:17

Забег, 5 км, женщины

  1. Екатерина Домкина – 17:40

  2. Евгения Хижняк – 18:00

  3. Вера Максимова – 18:05

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: IRONSTAR
любительский спорт
Календарь стартов
Забег
Бег
велошоссе
плавание
Владимир Турбаевский
Алексей Калистратов
