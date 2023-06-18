Результаты забега HARD TRAIL | FEST 2023

17 июня команда Hard Adventure провела трейловый забег FEST – четвертый этап кубка HARD TRAIL CUP 2023. Старт прошел в поселке Моторное (Ленинградская область).

Для участия были доступны три трейловые дистанции на 10 км, 25 км и 50 км, рогейн-бег на 4 и 8 часов, рогейн на велосипедах на 6 часов, детские забеги на 500 м и 1 км. Также был доступен online-формат забегов на 5 км, 15 км и 5 км каникроссом.

Маршруты стартов проходили по лесным тропинкам со сложными участками в видео болот, бродов, подъемов и буреломов.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Владимир Созонов – 43:26

2. Денис Вакарчук – 46:51

3. Владимир Иноземцев – 47:15

10 км, женщины

1. Екатерина Савкина – 52:10

2. Анна Иванова – 53:31

3. Анастасия Тригубова – 56:20

25 км, мужчины

1. Роман Гусейнов – 2:05:57

2. Алексей Серов – 2:17:20

3. Константин Сирота – 2:17:35

25 км, женщины

1. Ирина Умницына – 2:24:43

2. Анна Говорухина – 2:48:55

3. Анна Вишнякова – 2:52:56

50 км, мужчины

1. Алексей Мосягин – 5:09:30

2. Дмитрий Калининский – 5:21:46

3. Александр Петров – 5:25:38

50 км, женщины

1. Екатерина Мигунова – 5:41:31

2. Ольга Ворошилова – 6:04:09

3. Анна Богданова – 6:11:49

Результаты все участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забегов появятся позже в социальных сетях Hard Adventure.