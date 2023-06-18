Результаты забега HARD TRAIL | FEST 2023
17 июня команда Hard Adventure провела трейловый забег FEST – четвертый этап кубка HARD TRAIL CUP 2023. Старт прошел в поселке Моторное (Ленинградская область).
Для участия были доступны три трейловые дистанции на 10 км, 25 км и 50 км, рогейн-бег на 4 и 8 часов, рогейн на велосипедах на 6 часов, детские забеги на 500 м и 1 км. Также был доступен online-формат забегов на 5 км, 15 км и 5 км каникроссом.
Маршруты стартов проходили по лесным тропинкам со сложными участками в видео болот, бродов, подъемов и буреломов.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Владимир Созонов – 43:26
2. Денис Вакарчук – 46:51
3. Владимир Иноземцев – 47:15
10 км, женщины
1. Екатерина Савкина – 52:10
2. Анна Иванова – 53:31
3. Анастасия Тригубова – 56:20
25 км, мужчины
1. Роман Гусейнов – 2:05:57
2. Алексей Серов – 2:17:20
3. Константин Сирота – 2:17:35
25 км, женщины
1. Ирина Умницына – 2:24:43
2. Анна Говорухина – 2:48:55
3. Анна Вишнякова – 2:52:56
50 км, мужчины
1. Алексей Мосягин – 5:09:30
2. Дмитрий Калининский – 5:21:46
3. Александр Петров – 5:25:38
50 км, женщины
1. Екатерина Мигунова – 5:41:31
2. Ольга Ворошилова – 6:04:09
3. Анна Богданова – 6:11:49
Результаты все участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забегов появятся позже в социальных сетях Hard Adventure.
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