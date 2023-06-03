Результаты заплыва Swimcup Торбеево 2023
В субботу 3 июня прошли соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup Торбеево. Заплыв проходил в Московской области на озере Торбеевское.
Для участия были доступны три дистанции: лайт – 1000 м, классик – 2000 м, ультра – 4000 м.
Результаты победителей:
1000 м, мужчины
1. Альберт Маннанов – 11:58
2. Андрей Ушаков – 13:07
3. Игорь Трофимов – 13:34
1000 м, женщины
1. Дарья Зинина – 15:07
2. Марина Кирина – 16:09
3. Диана Родионова – 16:30
2000 м, мужчины
1. Артем Кудинов – 25:06
2. Артем Буценин – 25:09
3. Александр Шатин – 26:52
2000 м, женщины
1. Татьяна Устимова – 31:42
2. Дарья Родина – 31:51
3. Елена Сидоркова – 32:55
4000 м, мужчины
1. Владимир Гусев – 54:47
2. Денис Шеметов – 1:02:05
3. Владимир Порфиров – 1:05:38
4000 м, женщины
1. Валентина Полякова – 1:16:06
2. Оксана Гительман – 1:16:51
3. Лидия Бунякова – 1:17:37
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr.
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