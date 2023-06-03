Результаты заплыва Swimcup Торбеево 2023

В субботу 3 июня прошли соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup Торбеево. Заплыв проходил в Московской области на озере Торбеевское.

Для участия были доступны три дистанции: лайт – 1000 м, классик – 2000 м, ультра – 4000 м.

Результаты победителей:

1000 м, мужчины

1. Альберт Маннанов – 11:58

2. Андрей Ушаков – 13:07

3. Игорь Трофимов – 13:34

1000 м, женщины

1. Дарья Зинина – 15:07

2. Марина Кирина – 16:09

3. Диана Родионова – 16:30

2000 м, мужчины

1. Артем Кудинов – 25:06

2. Артем Буценин – 25:09

3. Александр Шатин – 26:52

2000 м, женщины

1. Татьяна Устимова – 31:42

2. Дарья Родина – 31:51

3. Елена Сидоркова – 32:55

4000 м, мужчины

1. Владимир Гусев – 54:47

2. Денис Шеметов – 1:02:05

3. Владимир Порфиров – 1:05:38

4000 м, женщины

1. Валентина Полякова – 1:16:06

2. Оксана Гительман – 1:16:51

3. Лидия Бунякова – 1:17:37

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr.