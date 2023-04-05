Завершился конкурс дизайна футболок от IRONSTAR и «Среды обучения». Победителями стали 6 команд

Организаторы крупнейших триатлонных соревнований IRONSTAR и онлайн-школа дополнительного и высшего образования «Среда обучения» объявили победителей конкурса дизайна футболок на гранд-финал триатлонного сезона. Конкурс стартовал 3 февраля и завершился 28 марта.

Имена победителей:

Надежда Дембирел

Елена Скоросуева

Анастасия Образцова

Анастасия Гузилевич

Екатерина Голикова

Людмила Колотилина

Анна Сурникова

Дарья Ивашова

Мария Бахматюк

Мирослава Бушуева

Всего заявки на участие подали 17 команд, шесть из них дошли до финала. Их дизайны будут использованы на футболках для фестиваля в Сириусе (Сочи), в Анапе, Геленджике, Самаре, Нижнем Новгороде и Москве. Некоторые концепции реализуют в коммерческой линейке IRONSTAR. Суммарно работы начинающих дизайнеров появятся на 10 000 футболок.