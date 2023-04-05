Завершился конкурс дизайна футболок от IRONSTAR и «Среды обучения». Победителями стали 6 команд

Теги Ironstar Triathlon Russia любительский спорт стиль Календарь стартов Здоровье

Организаторы крупнейших триатлонных соревнований IRONSTAR и онлайн-школа дополнительного и высшего образования «Среда обучения» объявили победителей конкурса дизайна футболок на гранд-финал триатлонного сезона. Конкурс стартовал 3 февраля и завершился 28 марта. 

Имена победителей:

  • Надежда Дембирел
  • Елена Скоросуева
  • Анастасия Образцова
  • Анастасия Гузилевич
  • Екатерина Голикова
  • Людмила Колотилина
  • Анна Сурникова
  • Дарья Ивашова
  • Мария Бахматюк
  • Мирослава Бушуева

Всего заявки на участие подали 17 команд, шесть из них дошли до финала. Их дизайны будут использованы на футболках для фестиваля в Сириусе (Сочи), в Анапе, Геленджике, Самаре, Нижнем Новгороде и Москве. Некоторые концепции реализуют в коммерческой линейке IRONSTAR. Суммарно работы начинающих дизайнеров появятся на 10 000 футболок. 

 

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