Завершился конкурс дизайна футболок от IRONSTAR и «Среды обучения». Победителями стали 6 команд
Организаторы крупнейших триатлонных соревнований IRONSTAR и онлайн-школа дополнительного и высшего образования «Среда обучения» объявили победителей конкурса дизайна футболок на гранд-финал триатлонного сезона. Конкурс стартовал 3 февраля и завершился 28 марта.
Имена победителей:
- Надежда Дембирел
- Елена Скоросуева
- Анастасия Образцова
- Анастасия Гузилевич
- Екатерина Голикова
- Людмила Колотилина
- Анна Сурникова
- Дарья Ивашова
- Мария Бахматюк
- Мирослава Бушуева
Всего заявки на участие подали 17 команд, шесть из них дошли до финала. Их дизайны будут использованы на футболках для фестиваля в Сириусе (Сочи), в Анапе, Геленджике, Самаре, Нижнем Новгороде и Москве. Некоторые концепции реализуют в коммерческой линейке IRONSTAR. Суммарно работы начинающих дизайнеров появятся на 10 000 футболок.
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