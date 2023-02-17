IRONSTAR и онлайн-школа «Среда обучения» запустили конкурс дизайна футболок для финала сезона. Он продлится до 26 марта

Организаторы крупнейших триатлонных соревнований IRONSTAR и онлайн-школа дополнительного и высшего образования «Среда обучения» запустили конкурс дизайна футболок на гранд-финал триатлонного сезона. Он продлится до 26 марта 2023 года.

17 команд студентов-дизайнеров создадут концепции для футболок финишеров четырех триатлонных дистанций на соревнованиях IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2023. Дизайны победившей команды будут использованы на футболках тиражом более 6 тысяч единиц. Команды, занявшие 2 и 3 место смогут реализовать свой дизайн на футболках коммерческой линейки.

«В 2022 году мы в IRONSTAR сделали ребрендинг, в результате которого появилась новая айдентика. Она отражает ключевые ценности нашего бренда, аудитории фестиваля. Мы видим в этом новое поле для творчества», – говорит Вера Обносова, директор по маркетингу IRONSTAR.