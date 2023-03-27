Результаты соревнований «Павловская лыжня» 2023

25-26 марта в Нуримановском районе Республики Башкортостан прошел спортивный фестиваль «Павловская лыжня». Мероприятие приурочили к проводам зимы и закрытию лыжного сезона.

В первый день прошли лыжные гонки на дистанциях 5 км, 10 км, 25 км, детские старты, соревнования по ездовому спорту. Спортсменам не повезло с погодой – преодолевать дистанции пришлось под дождем.

В воскресенье состоялись соревнования по горным лыжам, сноуборду, Зимнему Рыбатлону и забег в гору на лыжах на 3 км.

Трассы маршрутов лежали по застывшей глади Павловского водохранилища.

Результаты победителей:

25 км, мужчины

1. Владимир Надеждин – 1:03:18

2. Ростислав Павлов – 1:04:06

3. Ринат Нугуманов – 1:12:33

25 км, женщины

1. Наталья Бабчина – 1:07:18

2. Наталья Федорова – 1:12:06

3. Екатерина Степанова – 1:18:14

3 км, забег в гору, мужчины

1. Владимир Надеждин – 14:30

2. Нур Каримов – 15:13

3. Ринат Нугуманов – 15:27

3 км, забег в гору, женщины

1. Светлана Михалева – 17:11

2. Екатерина Степанова – 18:13

3. Элина Гайнуллина – 21:56

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть в протоколах в социальных сетях фестиваля. Там же можно найти фотографии с мероприятия.