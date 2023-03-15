В Самаре состоится благотворительная лыжная гонка «Добрая лыжня». Заезд пройдет 19 марта

19 марта в Самаре пройдет благотворительная лыжная гонка «Добрая лыжня».

Для заезда доступны дистанции на 2,5 и 5 км, костюмированный лыжный забег на 500 м, эстафета 5х500 м и детские старты на 500 м и 1 км.

Стоимость слотов варьируется от 500 до 1500 рублей в зависимости от возраста участников и дистанции. Все собранные средства направят в благотворительный фонд «Все Все Вместе» на помощь детям, нуждающимся в получении высокотехнологичных протезов рук и ног.

Участников ждет семейный праздник, который будет вести шоумен Евгений Козаченко. Победители получат эксклюзивные медали и подарки. Зарегистрироваться, узнать подробности о месте проведения и ознакомиться с положением о гонке можно на сайте Orgeo.