Результаты Уфимского лыжного марафона 2023
12 марта в Уфе прошел одноименный лыжный марафон серии Russia Loppet.
Старт был включен в Суперкубок серии – зачет для сильнейших марафонцев страны.
Для заездов были доступны дистанции на 10 км, 30 км, 50 км и детские старты на 1 км и 5 км.
Результаты победителей:
30 км, мужчины
1. Александр Рудаков – 1:11:13
2. Ильдар Азнабаев – 1:15:22
3. Максим Яншаев – 1:15:23
30 км, женщины
1. Елена Мицан – 1:26:17
2. Эльвина Якимова – 1:26:17
3. Рида Хужахметова – 1:28:06
50 км, мужчины
1. Дмитрий Баграшов – 2:06:59
2. Андрей Бабичев – 2:07:00
3. Андрей Филиппов – 2:07:00
50 км, женщины
1. Оксана Яковлева – 2:20:31
2. Наталья Бабчина – 2:21:45
3. Вероника Лопатина – 2:23:27
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с заездов можно найти на сайте Rossko.
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