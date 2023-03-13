Результаты Уфимского лыжного марафона 2023

12 марта в Уфе прошел одноименный лыжный марафон серии Russia Loppet.

Старт был включен в Суперкубок серии – зачет для сильнейших марафонцев страны.

Для заездов были доступны дистанции на 10 км, 30 км, 50 км и детские старты на 1 км и 5 км.

Результаты победителей:

30 км, мужчины

1. Александр Рудаков – 1:11:13

2. Ильдар Азнабаев – 1:15:22

3. Максим Яншаев – 1:15:23

30 км, женщины

1. Елена Мицан – 1:26:17

2. Эльвина Якимова – 1:26:17

3. Рида Хужахметова – 1:28:06

50 км, мужчины

1. Дмитрий Баграшов – 2:06:59

2. Андрей Бабичев – 2:07:00

3. Андрей Филиппов – 2:07:00

50 км, женщины

1. Оксана Яковлева – 2:20:31

2. Наталья Бабчина – 2:21:45

3. Вероника Лопатина – 2:23:27

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с заездов можно найти на сайте Rossko.