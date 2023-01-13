Корейский стартап выпустил подушку, которая борется с храпом. Она сама меняет положение головы спящего

5-6 января в Лас-Вегасе прошла выставка потребительской электроники International Consumer Electronics Show 2023 (CES). На ней южнокорейский стартап 10minds в третий раз представили Motion Pillow – подушку против храпа.

Изобретение стало лауреатом в области инноваций на CES. С помощью искусственного интеллекта подушка распознает храп и меняет положение головы спящего. Для обнаружения звука специальный блок оснащен микрофонами.

В подушке установлены четыре секции, которые надуваются в нужных местах после сигнала специального блока и меняют положение головы спящего, чтобы избежать храпа.

Система с помощью машинного обучения подстраивается под одного пользователя путем изучения звуков храпа в течение короткого периода и не срабатывает на другого храпящего человека, даже если он находится в той же кровати.

В течение нескольких лет 10minds проводили клинические испытания, в результате которых, согласно данным, представленным на сайте Motion Pillow, более 90% участников стали меньше храпеть. Продолжительность храпа уменьшилась у 44% пользователей.

Подушку впервые представили на CES три года назад. С 2020 устройство ежегодно получало награду в области инноваций. На выставке в этом году компания объявила о скором старте продаж.