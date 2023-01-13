Корейский стартап выпустил подушку, которая борется с храпом. Она сама меняет положение головы спящего

Теги любительский спорт технологии Наука Здоровье

5-6 января в Лас-Вегасе прошла выставка потребительской электроники International Consumer Electronics Show 2023 (CES). На ней южнокорейский стартап 10minds в третий раз представили Motion Pillow – подушку против храпа.

Изобретение стало лауреатом в области инноваций на CES. С помощью искусственного интеллекта подушка распознает храп и меняет положение головы спящего. Для обнаружения звука специальный блок оснащен микрофонами.  

В подушке установлены четыре секции, которые надуваются в нужных местах после сигнала специального блока и меняют положение головы спящего, чтобы избежать храпа. 

Система с помощью машинного обучения подстраивается под одного пользователя путем изучения звуков храпа в течение короткого периода и не срабатывает на другого храпящего человека, даже если он находится в той же кровати.  

В течение нескольких лет 10minds проводили клинические испытания, в результате которых, согласно данным, представленным на сайте Motion Pillow, более 90% участников стали меньше храпеть. Продолжительность храпа уменьшилась у 44% пользователей. 

Подушку впервые представили на CES три года назад. С 2020 устройство ежегодно получало награду в области инноваций. На выставке в этом году компания объявила о скором старте продаж.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
okkervil
Не понял, а кто выиграл и с каким счётом ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий