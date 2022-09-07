Apple официально анонсировала умные часы Apple Watch Ultra с улучшенным GPS и сиреной

Впервые в истории Apple Watch появилась защищенная версия часов – исполнение Ultra, рассчитанное на эксплуатацию в экстремальных погодных условиях при занятиях активными видами спорта.

Также флагманская версия имеет расширенные возможности для отслеживания физической активности и различных спортивных дисциплин, включая сертификацию для занятий дайвингом.

Инсайдеры отмечали, что эта версия могла получить название Apple Watch Pro Series 8 и создана специально для спортсменов и поклонников активного отдыха на природе. У часов имеется батарея, которая позволит обеспечивать до 60 часов непрерывной работы.

В Apple заверили, что с этой целью разработали специальное ПО для улучшенных часов. В компании пояснили, что во все модели Ultra встроена сотовая связь, улучшенный микрофон и динамик для возможности общения даже в тяжелых погодных условиях – ветре, снеге и дожде. Также у новинки будет особый циферблат Wayfinder с компасом.

В Apple Watch Ultra встроена новая, специальная кнопка «действие» для мгновенного перехода между режимами тренировки и сирена для оповещения о местоположении на расстоянии 180 метров.

Предзаказ на новые часы открыт с 7 сентября, а в продаже все модели появятся с 16 сентября.